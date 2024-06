Mulino no aceptará imposición de directiva vencida de la CSS

De forma categórica, el presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), que no firmará ningún nombramiento que esta recomiende.

La advertencia de Mulino a los miembros de la junta directiva de la CSS, se realizó durante la entrega de la credencial que lo acredita como presidente de la República de Panamá, para el periodo 2024-2029.

El mismo enfatizó que esto lo hace porque sus miembros tienen sus términos vencidos.

Mulino, quien estuvo acompañado de los ministros designados para su Gabinete, su esposa, hijos y de la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, argumentó que hará lo tenga que hacer frente a este tema del nombramiento del nuevo director o directora del Seguro Social.

"Haré lo que debo hacer y no les voy a firmar ningún nombramiento que hagan. Han acabado con ese Seguro Social, el país entero cuestiona esta junta", dijo.

Esta declaración surge en el contexto del proceso de selección del nuevo director o directora de la CSS, que la junta directiva de la entidad ha iniciado.

A pesar de la oposición del mandatario, la convocatoria para la selección del nuevo director general, que ocupará el cargo durante el periodo 2024-2029, se mantiene abierta desde la semana pasada.'

1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029 es el periodo del presidente Mulino.

5 de mayo pasado, Mulino fue favorecido con el voto de la mayoría de los panameños.

Mulino reiteró su firme postura de no aceptar sugerencias de nombres ni ternas provenientes de una junta directiva cuestionada y con términos vencidos.

"Para mí esto no es un reto lo que está haciendo la directiva. Yo no soy un hombre de enfrentamientos, pero las cosas son como son y no les voy a firmar a ningún director o persona que sugieran", agregó.

La semana pasada, Mulino pidió no proponer ninguna terna o nombre porque el periodo de la mayoría de los directivos está vencido.

También hay que considerar que los tres representantes del sector obrero en la junta los nombró Cortizo, la Asamblea Nacional (AN) no los ratificó.

Mulino expuso días atrás que se reunirá con el nuevo ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para conversar sobre este tema.

A Enrique Lau Cortés, actual director de la CSS, se le vence su periodo en octubre de este año.

Mejores rumbos

Con la entrega de las credenciales, José Raúl Mulino Quintero queda habilitado como mandatario para el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

"Es una formalidad importante que me habilita para tomar posesión del cargo y llevar a este país por mejores rumbos y a puerto seguro", dijo el mandatario durante el acto de entrega de su credencial.

Por otro lado, Mulino felicitó a Cortizo por su indicación de que no se maquille la información, lo cual es clave para que todo fluya de manera transparente, aunque resaltó que en caso contrario igual la iban a encontrar.

Además resaltó que cada ministro designado ya ha tenido acercamientos con el saliente. Recordó que formalmente ayer lunes comenzo la transición.

"Cada uno de los ministros es técnico en su área y lo que les he pedido es que soliciten toda la información para poder tomar las mejores decisiones", dijo.

Con respecto a su gabinete expresó que ya los 17 ministros de Estado ya están nombrados.

En cuanto al tema de los viceministros y directores de entidades públicas, el mandatario señaló que espera completarlos esta misma semana.

