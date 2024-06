Multinacionales piden que se fortalezca la educación

Las brechas educativas continúan siendo limitantes para atraer más empresas multinacionales al país, a pesar de la ventaja competitiva con la que goza Panamá. La falta del dominio del inglés continúa acrecentando dicha brecha, ya que, aunque las universidades procuren que sus egresados salgan con un nivel adecuado, todavía dista mucho del requerido por estos negocios.

En un reciente foro sobre educación, la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) compartió una encuesta que realizó con sus miembros, en la que se refleja que las habilidades blandas, digitales y el conocimiento del inglés son las más buscadas en la actualidad. Tony Roldán, presidente de Casem, indicó que la brecha por el manejo del idioma es significativa.

"Alumnos de las universidades salen con un nivel de inglés que es, quizás, el exigido por las universidades, pero la diferencia entre ese inglés y el que se requiere para operar en las empresas multinacionales es muy grande y requiere un esfuerzo adicional de entre 12 y 18 meses por parte de los estudiantes para alcanzar el nivel óptimo para esos trabajos", explicó Roldán.

Entre las profesiones más demandadas por las compañías bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) están la de contadores, servicios financieros e ingeniería. "Lo que necesitamos son esos profesionales con mejor nivel de inglés y que dominen, además, habilidades blandas y digitales", mencionó el presidente de Casem.

Entre las habilidades blandas que se demandan figura el pensamiento crítico para resolver problemas y hacer empatía con los diferentes actores en la toma de decisiones, la capacidad de colaboración y el tema de valores, debido a que las empresas requieren altos estándares éticos y de transparencia del personal.

Cuando se refiere a habilidades digitales, Roldán precisa que son de las más básicas, como el manejo de aplicaciones simples de Outlook y otro tipo de habilidades analíticas, así como el manejo de Inteligencia Artificial, entre otras.

De las 11 mil plazas de empleo que generan las empresas SEM, el 46% son ocupadas por panameños. "Hemos tenido avances porque hace solo unos años era el 30%, pero queremos que siga creciendo y el desafío es cómo podemos trabajar juntos para poder influir en el cierre de esas brechas", precisó el empresario.

Panamá vive en un entorno altamente competitivo para la atracción de talento y presenta una buena oferta, porque, si no fuera así, estas empresas no estarían en el país. Roldán advirtió que, como el éxito se hace sostenible mediante la oferta de talento, si este no se encuentra listo para integrarse, genera complicaciones y las empresas pueden decidir invertir en otro lado y llevarse sus puestos de trabajo.

Semiconductores

Hay un desafío muy importante que viene y es muy positivo que Panamá pueda traer a las industrias del sector de semiconductores. El presidente de Casem detalló que requiere un proceso de educación que, sin duda, la Senacyt y la UTP están enfocadas en reforzar. No obstante, son actividades e inversiones que requieren la participación de iniciativas privadas de las empresas multinacionales y el gobierno, para que, cuando esas empresas decidan establecerse, el tema educativo y de formación esté cubierto de la mejor manera posible.

"Si Panamá es capaz de atraer un 0.1% de esa industria, significaría miles de empleos bien pagados y el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas que le permitiría seguir atrayendo más inversiones", dijo Roldán. Y es que la industria de semiconductores es muy amplia y abarca desde la producción de chips para múltiples componentes y sistemas hasta su manejo, logística, empaque, etiquetado y armado.

"Va a pasar un tiempo para que comience la fabricación de chips, pero hay muchas industrias y negocios asociados que Panamá puede absorber, lo que requiere una inversión importante en desarrollo de talento y creemos que se debe hacer lo antes posible para estar preparados", expresó el empresario.

Roldán concluyó diciendo que Panamá está muy bien posicionado a nivel mundial, ya que los regímenes SEM y EMA, relacionados con empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, generan ventaja competitiva. "En las empresas, la competencia no solo es con Costa Rica, sino con operaciones de la misma empresa en Bratislava (Eslovaquia), India y China", dijo. Agregó que para mantener estándares altos, la educación es un factor básico para conseguirlo.

