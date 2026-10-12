'No se ha abandonado a la población en ningún momento', dijo Montalvo

Si algo tiene en particular el terremoto del pasado viernes es que las comunidades más perjudicadas son de personas de escasos recursos.

Y no solo eso, sino que son poblados dispersos unos de otros, en áreas tan apartadas que todavía a los estamentos de seguridad y protección civil les cuesta llegar.

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Esto lo reconoció René García, encargado del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quien contó que una vez llegan a un lugar apartado, en este sus pobladores les informan que hay otras comunidades más alejadas que no han recibido ayuda y que no han podido hacer sentir sus necesidades, porque perdieron señal de telefonía móvil y data y los caminos terrestres están intransitables.

Panamá América conoció la historia de la comunidad Siglo XXI en Soná que está bastante apartada que sufrió bastantes daños y hasta el pasado domingo no habían recibido ayuda.

Un morador dijo que están pasando bastantes dificultades porque además de que se quedaron sin casas, están sufriendo las inclemencias del tiempo con las lluvias de los últimos días.

Respuesta

"No va a ser tan sencillo volver a la normalidad", reconoció la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La titular informó que han inspeccionado 1,744 viviendas que resultaron con algún daño y han evaluado la condición de alrededor de 6,174 damnificados.'



Hay 14 albergues activados con 598 personas refugiadas.

Por vía aérea se ha trasladado 69,685 libras de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua, llevadas a comunidades y hospitales.

Algunos servicios de los hospitales de Penonomé, Santiago, Chitré y Las Tablas han regresado a las instalaciones luego de haber sido verificadas.

Es la provincia con más viviendas afectadas con 420, entre daños parciales y totales. En Coclé se contabilizan 318 residencias, mientras que en Los Santos existen cinco comunidades incomunicadas por afectaciones en puentes y carreteras.

"Hemos estado en campo todos los días, no se ha abandonado a la población en ningún momento y hay un equipo humano comprometido por dar este acompañamiento", manifestó.

El primer ministro que dio una cifra de cuanto costará reparar lo destruido en su sector, fue el de Salud, Fernando Boyd Galindo, que cifró en $61 millones los trabajos de reconstrucción de instalaciones entre las que se incluye el hospital de Tonosí.

Viviendas

El ministro de Vivienda, Jaime Jované anunció que el proceso de licitación pública para la construcción de las primeras 1,300 viviendas de las familias que han resultado afectadas por el sismo inició este lunes.

Se tomará en cuenta, primero, a los hogares más vulnerables, que estén conformados por niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Jované agregó que desde este martes los depósitos regionales del Mivi serán reabastecidos con materiales y que, de igual forma, comenzará el traslado de equipos.

También, deberá iniciar los trabajos de remoción de los escombros en aquellas comunidades que han sido intervenidas.

De igual forma, se trabaja para establecer los albergues para que las personas vivan el tiempo en que demore la construcción de sus viviendas.