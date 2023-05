No se solicitó auditoría en New Business

La Contraloría de la República certificó el 8 de febrero de 2022 que no se ha solicitado auditoría en el denominado caso New Business.

En la nota número 237-2022 y que lleva la firma de la secretaria general, Zenia Vásquez de Palacios se le responde a una consulta realizada por el abogado Roniel Ortiz.

En el documento se indica: "Nos referimos a la Nota presentada en esta entidad el 24 de enero de 2022, donde solicita en su calidad de abogado defensor del señor Ricardo Alberto Berrocal, que la Contraloría General de la República certifique de forma urgente si se ha elaborado auditoría o emitido algún áudito a petición de las autoridadesde investigación de la causa penal N°006-17, conocida como New Business, numeración que corresponde a las investiga ciones levantadas por la Fiscalía Primera Especiali zada contra el Crimen Organizado, actualmente el expediente N°25332-20 del Juzgado Tercero Liquidador a Causas Penales de la provincia de Panamá".

Agrega la nota: "Sobre el particular, tenemos a bien informarle que la Contraloría General de la República no ha recibido ninguna solicitud de auditoría procedente de las autoridades de investigación referente a la causa señalada, y no se ha realizado ninguna auditoría ni se ha emitido ningún informe al respecto".

De igual forma en una nota de la Fiscalía General de Cuentas se certifícó en mayo de 2022 que no consta que Ricardo Martinelli Berrocal haya sido investigado o mantenga una investigación en curso esa agencia de instrucción.

¡Mira lo que tiene nu estro canal de YouTube! '