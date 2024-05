A pesar de La Niña, Panamá registrará altas temperaturas

A pesar que se espera un aumento de hasta 25% de lluvias en gran parte del país, las altas temperaturas y sensaciones térmicas seguirán, informó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Se estima un aumento de la temperatura del aire, aproximadamente, entre 0.5°C y 2°C en Centroamérica.

En Azuero, los pronósticos indican que se podrían registrar sensaciones térmicas hasta de 47° Celsius, que es considerada como peligrosa, debido a que podría provocar condiciones adversas a la salud, como golpes de calor.

La funcionaria fue clara al decir que las temperaturas no van a bajar por el calentamiento global.

"Como la tierra no se refresca amanece el día caliente y en las noches las temperaturas no bajan lo que deben bajar porque la tierra se refresca por el mar y del mar se evapora y encuentra una tapadera que son los gases de efecto invernadero, entonces no bajan", explicó.

Agregó que otro factor que influye es la humedad relativa alta que prevalece en el territorio.

Calzadilla dijo que todavía Panamá tiene presencia del fenómeno de El Niño, aunque en menor grado, lo que sustenta la preocupación de productores en provincias centrales de que todavía no está lloviendo lo suficiente.'

1,496

milímetros de lluvias se espera para Chiriquí, la provincia donde más agua caerá. 578

milímetros se espera para el sur de Darién, sector donde menos lluvia se registran.

Recordó que en el Arco Seco solo llueve 116 días al año, en comparación con Chiriquí, donde llueve 280 días.

Los escenario esperados de lluvia para los meses de mayo, junio y julio de este año pronostican que en Chiriquí, parte de Veraguas, Herrera, parte de Coclé, el este de Chepo y la parte suroccidental de Darién, las lluvias estarán por encima de lo normal.

Para el resto del país se espera que se presente la típica condición de las precipitaciones en una estación lluviosa, con excepción del noroccidente de Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica, en donde se espera que haya menos lluvia de lo esperado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!