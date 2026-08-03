Programa turístico con el BID ha comprometido $52 millones en obras

El Programa de Desarrollo Urbano lntegral de Ciudades con Vocación Turística, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha comprometido $52.1 millones en proyectos y consultorías en los últimos meses.

De estos proyectos, ya dos han sido adjudicados, que son la rehabilitación de la Casa Wilcox, en Colón, por 1 millón de dólares, y la señalización turística a nivel nacional para el que se ha invertido 1 millón 120 mil dólares.

Los demás proyectos que ya están en proceso de licitación son el equipamiento de espacios públicos y la construcción del alcantarillado sanitario de Taboga, por $2.6 millones.

Adicional, están los trabajos en el poblado de Santa Catalina, al sur de Veraguas, por 1 millón de dólares.

También, destaca la restauración de la Ruta Colonial Camino de Cruces, en Panamá, y Los Pozos, en Volcán, por $1.8 millones.

El más oneroso es la movilidad turística y la construcción de un malecón a orillas del río Caldera, en el distrito de Boquete, por $9.7 millones.

En el Casco Antiguo de la capital se invertirán $5 millones en la restauración de la Compañía de Jesús, y $5.7 millones en el Conjunto Monumental de Santo Domingo.'



El objetivo es contribuir al desarrollo urbano y socioeconómico de las ciudades pequeñas e intermedias con vocación turística del país.

El préstamo del BID fue aprobado el 11 de diciembre de 2019 y fue reformulado en la presente administración.

El programa tiene un costo de 103 millones de dólares.

El BID ha ejecutado otros programas con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura que tienen componente turístico, como las mejoras en los accesos y en la cima del Volcán Barú y la adecuación del complejo colonial del fuerte San Lorenzo y Portobelo, en la provincia de Colón.

En la ciudad de Colón, también se trabajará en el rescate de espacios públicos, por $5.5 millones.

La movilidad turística de Pedasí, al sur de Los Santos es otro proyecto en el que se invertirán $8.5 millones.

En San Carlos, Panamá Oeste, se tramita la remodelación del turiscentro, por 1 millón de dólares.

La iglesia de San José, donde se ubica el altar de oro, en el Casco Antiguo, será restaurada por $2.5 millones.

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En Tierras Altas, Chiriquí, se gestiona un plan hídrido de abastecimiento de agua para las comunidades de Paso Ancho y Las Perlas, por $2.5 millones.

Y hasta se ha incluido al Mercado de Mariscos, de la ciudad de Panamá, en la entrada del Casco Antiguo, el cual recibe una gran afluencia de turistas, en el cual se invertirán 400 mil dólares.

Consultorías

El programa incluye la contratación de diferentes consultorías para fortalecer las ejecuciones de los proyectos.

Entre estas hay una para las Cámaras de Turismo, por 400 mil dólares y otra que consiste en la elaboración de mapas turísticos, por 600 mil dólares.

Otra es para la capacitación técnica del personal de la Autoridad de Turismo, por 300 mil dólares y otra para el sistema estadístico, por 900 mil dólares.

Existen otras para las obras en la región metropolitana e insular, por 300 mil dólares, y otra para la gestión turística a los seis destinos, por 100 mil dólares.

Además, hay dos consultorías para la supervisión de la ejecución de obras en las regiones occidental y central del país, por 350 mil dólares y 200 mil dólares, respectivamente.