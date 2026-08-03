Pruebas de Brasil y Perú son inutilizables en caso contra Ricardo Martinelli

La anulación de la sentencia contra Ollanta Humala, expresidente de Perú, acusado de presunto lavado de activos, refuerza, según los abogados de Ricardo Martinelli, la teoría de que el caso Odebrecht en Panamá no puede considerar pruebas que desde su origen fueron desestimadas; por tanto, son inutilizables en un juicio apegado a derecho.

El fallo del Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo con el jurista Carlos Carrillo Gomila, además de dejar en evidencia que las investigaciones hechas en el extranjero no tienen soporte jurídico, sustenta lo dicho por el magistrado brasileño José Antonio Dias Toffoli: el caso estuvo plagado de irregularidades que derivaron en el uso indebido de pruebas, problemas de competencia territorial y falta de imparcialidad judicial.

Recordó que Dias Toffoli extendió la nulidad de las investigaciones dadas a Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la constructora brasileña, a Martinelli y a otros acusados en el territorio nacional por considerar que las pruebas, obtenidas ilegalmente, perjudicaban a todos los supuestos implicados sin importar el país en el que se desarrollara la causa.

"La nulidad provocada desde su origen impide que las investigaciones hechas en el extranjero tengan algún efecto legal para sustentar el caso Odebrecht", explicó.

Mencionó que, adicional a esto, el tribunal panameño no pudo garantizar a la defensa el derecho a contradecir o examinar a los testigos, pese a que algunos excluían particularmente a Martinelli de cualquier ilícito relacionado con este supuesto esquema de blanqueo de capitales.

Carrillo Gomila se pregunta cómo Panamá valorará pruebas provenientes de países como Brasil y Perú, en donde se anularon las investigaciones tras determinar que las mismas fueron obtenidas al margen de la ley y que el financiamiento de campañas políticas no constituía delito al momento de los hechos, respectivamente.

El abogado Ángel Álvarez ha reiterado en ocasiones anteriores que en el caso Odebrecht debe prevalecer la verdadera justicia, esa que no se mide por la intensidad del clamor público, sino por la fidelidad al debido proceso y a las garantías judiciales.'



En Brasil y Perú, las investigaciones relacionadas con la constructora Odebrecht fueron anuladas.

El magistrado brasileño José Antonio Dias Toffoli detectó que las evidencias utilizadas en el país en la nación suramericana para acreditar el hecho fueron obtenidas "al margen de la ley".

Dichas pruebas, según la Fiscalía, sirven para sustentar su teoría de presunto blanqueo de capitales a nivel local.

El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli sostiene que lo ocurrido con el exmandatario Ollanta Humala en Perú confirma que el caso en Panamá carece de sustento jurídico.

Agregó que el Tribunal debe aplicar la ley y el derecho conforme a su conciencia jurídica, sin verse condicionado por el "ruido de las gradas" ni por presiones externas de cualquier índole.

El exmandatario Martinelli, por su parte, espera que se le respete el debido proceso como a cualquier ciudadano.

Señaló que lo sucedido en Brasil y Perú confirma que los casos en su contra buscan inhabilitarlo políticamente y alejarlo del país.

"Para mí nunca ha existido justicia", subrayó a través de sus redes sociales.