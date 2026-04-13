Reestructuración de ProPanamá aún no culmina, asegura Moltó

La reestructuración de la antigua Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (ProPanamá) aún no termina, aseguró Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (Mici).

Este lunes se publicó el Decreto Ejecutivo No.6 que reglamenta la Ley 497, que reestructuró ProPanamá y la convirtió en una oficina adscrita el ministro del Mici.

Moltó explicó que ProPanamá ha sido dividida en cuatro unidades, la primera de índole administrativo que sirve de enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay otra división dedicada a la gestión del productor e industrial y otra enfocada a la atracción de inversiones.

La cuarta tiene que ver con la marca "Hecho en Panamá".

De 52 funcionarios que tenía ProPanamá al momento de sancionarse la Ley 497, hoy trabajan 47, expresó el ministro de Comercio.

ProPanamá contará con una Mesa de Alto Nivel que funcionará ad honorem y que será presidida por el ministro o quien designe.'

4

años solo existió ProPanamá como autoridad antes de pasar a ser una oficina del Ministerio de Comercio e Industrias. 47

personas trabajan en ProPanamá a la fecha. Al momento en que dejó de ser autoridad eran 52.

También, la integrará representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Fondo de Promoción Turística, Secretaría de Asuntos Económicos de la Presidencia y delegados de la empresa privada.

Esta mesa deberá asesorar en dictaminar los sectores estratégicos de promoción, recomendar lineamientos de políticas de promoción y asesorar sobre posicionamiento internacional.

Como disposiciones transitorias, en el decreto se dispone que los expedientes, archivos y bases de datos relacionados con las funciones de promoción que se transfieren a ProPanamá deberán ser remitidos en un plazo no mayor de 90 días.

En tanto, el personal, activos y presupuesto asignados a áreas de promoción de inversiones y exportaciones existentes con anterioridad serán trasladados a la oficina de ProPanamá, bajo coordinación del Despacho del ministro del Mici.