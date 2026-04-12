Colón, falta poco para el nuevo Armando Dely

Cerca del 90% llevan los trabajos en el estadio Armando Dely Váldes, esto lo revela la última inspección técnica realizada en el mes de marzo a la obra, por un equipo de la Dirección de desarrollo territorial (DDT) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Eduardo Álvarez, encargado del proyecto por parte de la empresa PROLOSA informó que se trabaja en la pavimentación del área destinada al atletismo; además, ya fue instalada la pantalla electrónica, una de las bombas del sistema de riego del campo y la caseta de narración. Solo resta la colocación de una segunda bomba para completar el sistema.

Indicó que de mantenerse el ritmo de trabajo, se estima que a finales del mes de abril Colón contará con un estadio de fútbol totalmente renovado y listo para el disfrute de atletas y aficionados.

A todo esto, se trató de conocer la opinión del Club Árabe Unido sobre la próxima entrega del estadio en aspectos como su uso, mantenimiento, administración, pero la agrupación no hizo comentario.

Sin embargo, una fuente ligada al club de fútbol de manera extraoficial, señaló que el estadio Armando Dely Valdés continuará operando bajo las regulaciones previamente establecidas. En ese sentido, Pandeportes, entidad gubernamental encargada de la infraestructura deportiva en Panamá, se mantendrá como administrador general y principal del recinto.

Como institución, el Deportivo Árabe Unido seguirá siendo un referente importante en todo lo relacionado al uso del estadio.

No obstante, el club no contará con poder de decisión en aspectos administrativos ni de gestión de mantenimiento del mismo.

A pesar de ello, reiteran su compromiso de colaborar en lo necesario, cumpliendo con las cuotas de mantenimiento y alquiler establecidas por Pandeportes hacia la gerencia de la agrupación de fútbol.

En cuanto a la reapertura del estadio, de manera preliminar se contempla que, a nivel deportivo del club, esta pudiera darse a mediados del mes de mayo, coincidiendo con un partido oficial del equipo.

Sin embargo, los actos protocolares de inauguración no serán organizados por el club, ya que estos estarán a cargo del Gobierno Nacional en coordinación con Pandeportes.

Adicionalmente, hasta el momento no se ha considerado la creación de un patronato que involucre al club en la administración o mantenimiento del estadio.

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Aun así, el Deportivo Árabe Unido señaló que se mantiene abierto al diálogo y a la posibilidad de asumir un rol más activo en la gestión del complejo, entendiendo que es el principal usuario del estadio y que su interés es velar por el buen estado y desarrollo del principal coliseo deportivo de la provincia de Colón.

Adicionalmente existe la posibilidad de que el club regrese al estadio en escenarios competitivos importantes, como una eventual semifinal del Torneo Clausura o un partido de playoff de la Liga Panameña de Fútbol, dependiendo del rendimiento del primer equipo.

Finalmente, se prevé que el funcionamiento del estadio se mantenga en líneas generales como hasta ahora, incorporando las nuevas adecuaciones realizadas.

Esto considerando además que el recinto tendrá un uso de carácter provincial, no exclusivo del Deportivo Árabe Unido, sino también abierto a otros clubes y distintas disciplinas deportivas que requieran sus instalaciones.