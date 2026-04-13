Informe contra Gaby Carrizo no se puede desacreditar

El Abogado Angelo Madrid opinó que no se puede desacreditar el informe de los auditores de la contraloría General de la República porque según dijo, "hay libertad probatoria".

La reacción de Madrid se da tras la polémica por la actuación del contralor Anel Flores en el Ministerio Público y una supuesta "irrupción" durante una "entrevista" a los que fueron sometidos los auditores de esa entidad sobre el informe que había elaborado en el caso que se le sigue al exvicepresidente, el perredista José Gabriel "Gaby" Carrizo.

El escándalo estalló el jueves luego que el Ministerio Público informó que abrió una investigación contra funcionarios de la Contraloría por este hecho. Posteriormente trascendió que el contralor Flores habría acudido a la Fiscalía Anticorrupción para interesarse por su personal que era, según algunas versiones, interrogados y llevaban desde las 8:00 a.m. hasta pasadas las 4:00 p.m.

La Contraloría asegura que en ningún momento se interrumpió las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público.

Como hay información tan contradictoria, esto (la actuación de Flores) puede dar lugar a la nulidad de lo que se investiga del Sr. Carrizo?, pregunto el periodista Julio Miller en su programa en Kw Continente.

"Se supone que (la entrevista) no es para investigar a los auditores, se supone que es para profundizar en relación a los informes que hizo la Contraloría sobre Carrizo", expresó el también abogado Rolando Villarreal.

Por su parte Angelo Madrid explicó que existe la nulidad total o parcial. "Si ese insumo jurídico (informe de la Contraloría) está viciado cuando fue recolectado, eso se puede impugnar ante un Tribunal de Garantía y ver si en su etapa procesal es admitida o no", expresó.

Aclaró que los elementos de convicción son indicios que se recopilan para crear una prueba que pueda ser admitida. De momento estos elementos no son pruebas, las pruebas se admiten en el proceso de juicio oral y fase de intermedia.

Añadió que estos informes son elementos de convicción para estructurar (elementos probatorios) que sirvan, con otros elementos testimoniales, periciales y documentales que robustezcan la investigación del Ministerio Público o la defensa.

Añadió que nulidad total o parcial (de los informes) no se puede desacreditar porque hay libertad probatoria y la misma será debatida ante un Tribunal de Juicio competente que dirá si es viable o no la expertis, apuntó.

Subrayó que "los auditores tienen depurar e informar al fiscal si este elemento de convicción de carácter documental es pertinente para ser admitido ante un tribunal".

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A juicio de Madrid los fiscales hacen lo que le faculta la ley.

Por su parte, Miller citando fuentes ligadas a la defensa de Carrizo, consideran que hay una manipulación del contralor para incidir, según dijo, de alguna sobre el informe de los auditores de la Contraloría.