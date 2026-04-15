Inflación está controlada, a pesar de alza de combustibles

El efecto del aumento del precio de los combustibles, poco a pocos, se siente en otros artículos y servicios al consumidor.

Si bien, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo subió solo 0.9%, algunos renglones experimentaron alzas no vistas en los últimos meses como la electricidad (4.3%), gas (1.7%) y transporte (3.5%).

Como era de esperarse, entre febrero y marzo, el diésel se elevó 21.7% y la gasolina 14.5%.

El transporte de pasajeros para estudiantes hacia y desde la escuela subió 3.2% y los artículos de joyería y relojería aumentaron 3.4%.

El servicio doméstico, también registró un alza de 3.7% y, a nivel de alimentos, las hortalizas reflejaron un incremento de 3.3%.

El pescado fresco y refrigerado subió 5%, aunque este aumento puede estar asociado a la Cuaresma, vigente para esas semanas.

Bajaron

Aunque se vive una incertidumbre mundial por los combustibles, en el último mes algunos productos bajaron de precio.'



Las medidas aplicadas por el Gobierno se hicieron a tiempo para evitar que el alza impactara en otras actividades productivas.



En 2022, cuando se dio el último alza importante en los combustibles, la inflación logró subir a niveles que muy pocos se observan en Panamá, con una economía dolarizada.



En 2 semanas se espera otro ajuste

Estos fueron las verduras frescas o refrigeradas (-4.9%), el transporte de pasajeros por aire (-3.0%) y los ordenadores portátiles (-4.8%).

Ajustes

Este miércoles se dieron a conocer los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde este viernes, 17 de abril hasta el viernes 1 de mayo, a las 5:59 a.m.

Por lo menos, los conductores que utilizan gasolina de 95 octanos experimentarán una disminución en el precio de esta, de 10 centavos, para quedar en $4.65 para las provincias de Panamá y Colón.

Los otros combustibles (gasolina de 91 octanos y diésel) subieron de precio.

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En el caso de la gasolina de 91 octanos se conseguirá desde el viernes en $4.44 el galón para Panamá y Colón, unos dos centavos más que en la actualidad.

El diésel sube tres centavos y quedará en $5.17 el galón.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, cada combustible presenta comportamientos distintos, según sus condiciones de mercado.

Agrega que las variaciones responden a factores internacionales, como anuncios o tensiones geopolíticas que influyen en los precios diarios.

Por ejemplo, este miércoles el petróleo Brent, usado en Europa, bajó de precio a $94.84 el barril.

En tanto, el petróleo WTI, de los Estados Unidos, también bajó a $90.82 el barril.

Las bajas podrían estar relacionados con el anuncio de que Estados Unidos e Irán están considerando extender su alto al fuego por otras dos semanas para tener más tiempo para negociar un acuerdo de paz.

La restricción del paso por el estratégico Estrecho de Ormuz, ha provocado un déficit de más de 400 millones de barriles en envíos de petróleo.

Esta situación ha impulsado un aumento del 31% en los precios del petróleo desde el inicio del conflicto bélico, de acuerdo a publicaciones de medios internacionales.