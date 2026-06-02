Consejo Municipal autoriza horarios extendidos por el Mundial 2026

El Consejo Municipal de Panamá sancionó el Acuerdo N.º 144 del 19 de mayo de 2026, mediante el cual se crea un Permiso Temporal Especial de Extensión de Horario para restaurantes y establecimientos afines que expendan bebidas alcohólicas durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida busca promover la actividad económica y el turismo en la capital.

Dentro de este acuerdo se establece que este permiso será válido únicamente para restaurantes que cuenten con aviso de operaciones vigente y que incluyan la venta de bebidas alcohólicas como acompañamiento al servicio de alimentos. De esta manera, se garantiza que la extensión de horario se aplique en locales regulados y con autorización previa.

Asimismo, los establecimientos que obtengan el permiso podrán operar excepcionalmente hasta las 2:00 a.m. durante el período comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, fechas que abarcan la transmisión de los encuentros deportivos del Mundial. Una vez vencido este plazo, el permiso cesará automáticamente sin necesidad de declaración administrativa adicional.

Por otro lado, los interesados deberán cumplir con varios requisitos: presentar el formulario de trámite, estar paz y salvo con el Municipio, entregar una nota dirigida al alcalde comprometiéndose a mitigar el ruido, adjuntar copia de la cédula del propietario o representante legal, presentar la certificación vigente del Registro Público (en caso de ser persona jurídica) y una copia del aviso de operaciones del local.

Además, el acuerdo fija el pago de una tasa municipal de $500.00 como requisito previo para la emisión del permiso. Una vez aprobado, el documento incluirá elementos de seguridad y un código QR que deberá exhibirse en un lugar visible del establecimiento para facilitar la fiscalización por parte de funcionarios municipales y la Policía Nacional.

Del mismo modo, la Alcaldía podrá revocar el permiso en cualquier momento si el establecimiento incumple las disposiciones del Decreto Ejecutivo N.º 001 de 2004 o las normas municipales vigentes. También será causal de revocatoria el incumplimiento del horario autorizado. Las inspecciones estarán a cargo del Departamento de Permisos y Cumplimiento.

El Consejo Municipal destacó que esta medida busca equilibrar la recreación responsable con la seguridad ciudadana. Con este permiso especial, Panamá se prepara para recibir a miles de aficionados en un ambiente regulado, fomentando la economía local y garantizando el orden público durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.