195 privados de libertad desafían al sistema y se fugan de La Joyita

Unos 195 privados de libertad se fugaron la tarde del lunes del centro penitenciario La Joyita, según confirmó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Detalló que la fuga se produjo en el marco de un motín que dejó un saldo de tres reclusos fallecidos y nueve heridos (seis internos y tres unidades policiales).

De los fugados, 126 reos ya han sido recapturas, mientras que 69 se mantienen prófugos. Montalvo aseguró que todos los evadidos ya han sido plenamente identificados.

Montalvo fue enfática al señalar que las autoridades no tolerarán situaciones como las ocurridas en La Joyita. Como primera medida, anunció la suspensión temporal de las visitas familiares. La medida se suspendrá a partir del lunes en La Joya y Mega Joya.

Asimismo, la ministra envió un contundente mensaje tanto al personal que labora en las cárceles como a la población penitenciaria: "Al Estado no se le desafía", advirtió, asegurando que se actuará con mano firme y que las investigaciones avanzarán hasta las últimas consecuencias.

Enfatizó que se tomarán las acciones necesarias para determinar las responsabilidades por el motín, el cual ocurrió durante un operativo de traslado de privados de libertad desde La Joyita hacia la provincia de Chiriquí.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que para el operativo de búsqueda y control desplegado en Panamá Este se movilizaron un total de 1,200 unidades entre todos los estamentos de seguridad.

Fernández, explicó que el conteo en los pabellones se realizó de manera exhaustiva, persona a persona, para precisar el número de evadidos.

Además, el director de la Policía instó a los prófugos a entregarse voluntariamente, advirtiendo que, al estar identificados, sus rostros y nombres serán difundidos en las redes sociales y medios de comunicación para facilitar su captura con el apoyo de la ciudadanía.

Actualmente, el centro penitenciario La Joyita alberga a una población de 4,800 personas recluidas.