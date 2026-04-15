En seis meses podrían firmarse los primeros acuerdos en Río Indio

Se han establecido los espacios para poder conversar con las familias que serán afectadas por el proyecto del lago de Río Indio, reiteró la Autoridad del Canal de Panamá.

Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto, afirmó la metodología que se está utilizando se elaboró con las comunidades.

Se conversó sobre el impacto que ellos sentirán por el reasentamiento, las posibles formas de compensarlos en cuanto a terrenos y viviendas.

Como la mayoría de estas familias se dedican a la actividad agropecuaria, el terreno es importante para ellas.

También, se conversó sobre la actividad económica que les genera ingresos y la parte de las relaciones comunitarias, porque una característica es que han convivido durante mucho tiempo con familiares que son sus vecinos y otros integrantes de los caseríos.

Durante siete sesiones se abordaron estos temas con 38 comunidades que fueron agrupadas en nueve zonas.

"Esa agrupación la hicimos para tener un espacio donde conversar con cada uno de ellos, porque se trata de unas 500 familias que debemos reasentar, unas 2,000 personas", mencionó Vergara.'



El embalse de Río Indio fue el primer proyecto de ampliación del portafolio de inversiones del Canal de Panamá.



Este portafolio también incluye dos puertos en las riberas del Canal, un gasoducto y un corredor logístico.



Desde que se le estaba dando forma al proyecto, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, dijo que lo más importante es que las personas que se verán afectadas con el embalse estuvieran de acuerdo con el proyecto y su reasentamiento.



De acuerdo con el esquema hecho por la Autoridad del Canal de Panamá, a estas familias se les dará seguimiento, incluso, después que sean reubicadas.

Pasados esos nueve meses de conversaciones, la gerente precisó que se sacó un producto llamado marco de compensación que fue presentado al administrador de la ACP y fue posteado a la página web de la entidad.

Vergara reveló que ya se están comenzando a elaborar acuerdos individuales, que dependerá de cada familia, con base en las reglas de trabajo que se aprobaron.

Calcula que quizás en seis meses se podrían estar firmando los primeros acuerdos con las familias.

Y es que esta etapa es compleja, ya que se tienen que detallar cada elemento para asegurar el bienestar de estas personas.

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"Yo tengo esta vivienda, esta composición familiar; que me correspondería", es lo que Vergara plantea que se debe solucionar.

Detalló que tienen posibles zonas de reasentamiento que deben ser conversadas con los afectados, lo que involucra hacer avalúos en sus fincas y son actividades que toman tiempo.

Otro componente importante es el reasentamiento de modos de vida, que viene después del reasentamiento físico y que busca garantizar que su producción que tenían antes sea igual o superior.

En el periodo intermedio para que la familia siembre raíces en su nueva ubicación, se le reconoce lo que se denomina "lucro cesante" que es lo que dejó de percibir por ya no habitar su antigua morada.

Participación

Vergara dijo que cuando comenzó este ciclo, en mayo del año pasado, contaban con 26% de participación y terminaron alcanzando 70%, entre reuniones colectivas y visitas casa a casa.

"Hemos ido sumando. Ese es nuestro objetivo; estamos seguro de que ese proceso de crear confianza toma tiempo", dijo la gerente socioambiental.