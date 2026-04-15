Holguín, con medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

El atleta Adrián Holguín, en los -81kg, le dio este miércoles la sexta medalla a Panamá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. El judoca se colgó la presea de bronce tras protagonizar aguerridos combates.

Holguín derrotó en los cuartos de final al argentino Ulises Calle; luego en semifinales fue superado por Daniel Palomino, de Colombia. Mientras que en el combate por el tercer lugar venció al paraguayo Elías Verón para subir al podio.

Con este nuevo metal, los atletas de los deportes de combate confirman su buen momento, tras las otras preseas sumadas.

A tener en cuenta que la primera medalla de Panamá en estos juegos fue precisamente en judo, con la atleta Danna De León, quien derrotó a la ecuatoriana Daniela Rodríguez.