Asesinan a tiros en Llano Bonito a CEO de una casa de valores

Asesinan en Panamá a Miguel González, CEO de la casa de valores Firmus Financial Inc. El economista y abogado fue atacado a tiros este miércoles en el sector de Llano Bonito, próximo al Corredor Sur., según reportes divulgados por los portales @quehaypma y @codigomorsex.

González, de 60 años, era un veterano del sector bancario global. Antes de radicarse en Panamá hace más de una década, ejerció como vicepresidente y directivo en diversas instituciones suizas con operaciones en Bahamas. Durante los últimos 11 años, centró su actividad profesional en el mercado bursátil panameño.

El ejecutivo financiero mantenía sus oficinas en la Torre Financial Park, ubicada en Costa del Este, y realizaba viajes frecuentes a distintos países de Suramérica por motivos laborales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, sujetos a bordo de dos vehículos persiguieron y acribillaron a González en la calle 17. El ataque causó que el empresario chocara contra un poste eléctrico; versiones extraoficiales detallan que recibió al menos cinco disparos.

Las autoridades recolectaron más de 15 indicios balísticos en el lugar de los hechos. Para los investigadores del Ministerio Público, esta cantidad de munición empleada confirma que se trató de un ataque directo contra el empresario

El homicidio en Panamá ocurrió apenas un día después de que el Gobierno anunciara el despliegue de 900 unidades policiales en áreas de las ciudades de Panamá, Colón y San Miguelito. Estas zonas concentran cerca del 70% de los asesinatos registrados en lo que va del año, según cifras oficiales.



