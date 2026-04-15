El fascinante hallazgo de una salamandra escurridiza: la 'Oedipina berlini'

Cuando el biólogo Manuel Walter encontró una pequeña salamandra durante su trabajo de campo en el Área Recreativa Lago Gatún, no pensó que se tratara de una observación inusual. Pero para su fortuna sí lo era.

Al frente tenía a la salamandra gusano Oedipina berlini, una especie que hasta este estudio se encontraba registrada solamente en cinco localidades de Costa Rica.

Para Walter se trataba de una experiencia completamente nueva debido a que era la primera vez que encontraba salamandras en el bosque, una travesía que hizo en compañía de su colega Nemesio Melo.

Tomando en cuenta que gran parte de los estudios sobre biodiversidad en Panamá se concentran en la Cuenca del Canal, Walter consideró poco probable hallar algo nuevo en un área tan cercana.

No obstante, cuando la muestra llegó al laboratorio, la historia dio un giro. Los especímenes presentaban un pliegue en el cuello a manera de collar, el cual está ausente en las dos especies de salamandras gusano más usuales en el área canalera.

"Procedimos a comparar con todas las especies del género que se conocen para Panamá, sin lograr ninguna coincidencia. Por ser animales con poca capacidad de dispersión, no consideramos comparar con especies de países vecinos. Pensamos que era una especie sin describir, por lo que iniciamos una búsqueda de literatura para empezar el proceso de descripción", narró el biólogo Ángel Sosa-Bartuano.

Precisamente Sosa fue quien se percató que la salamandra traída del Área Recreativa Lago Gatún era la misma que el investigador Brian Kubicki, en 2016, describió como una especie nueva de salamandra para Costa Rica.

2016

año en que Brian Kubicki describió esta nueva especie de salamandra en Costa Rica. 2021

año en el que los investigadores observaron a los dos primeros individuos en el ARLG.

La forma del hocico y la estructura de las patas, entre otras características fueron esenciales en la identificación. Posteriormente, el propio Kubicki confirmó la identificación. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista especializada "Cuadernos de Herpetología".

El hallazgo forma parte del desarrollo de una tesis de licenciatura en el Centro Regional Universitario de Colón financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá.

La tesis, por su parte, contó con la asesoría de la profesora Mónica Contreras. Todos los investigadores pertenecen al Grupo de Investigación Carlos Linneo BIOXPA, dentro de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá.

Según el portal científico Amphibia Web, Panamá tiene 31 salamandras, de las cuales ocho pertenecen al grupo de las "salamandras gusano", caracterizadas por tener patas muy reducidas y un cuerpo esbelto. Con este registro, el número de especies de salamandras en el país aumenta a 32.

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El descubrimiento muestra la importancia de la inversión en investigación científica y de cuidar el área en el que habita esta especie, la cual no escapa del impacto humano.