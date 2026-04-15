Gabinete avala adenda que sube contrato a $5.7 millones

El Consejo de Gabinete aprobó una segunda adenda al contrato entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Consorcio Covelia Panamá para el manejo de la basura en la Zona 1 de recolección en el distrito capital.

Este fue el único sector de la ciudad, cuya recolección, traslado y disposición final de los desechos no fue llevado a licitación, como aconteció con los otros tres sectores.

La Zona 1 comprende los corregimientos de Ancón, San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo.

La adenda aumenta el monto del contrato en $2 millones, con lo que el costo del servicio subió a $5.7 millones.

El contrato con Covelia fue establecido en esta administración, el 23 de julio de 2024. Estaba vigente hasta el 28 de febrero de 2025, sin embargo, la primera adenda lo prorroga hasta el 31 de agosto de 2025.

En el periodo en que se extendió, aumentó la generación de basura en la zona, alcanzando un volumen de 33,829 toneladas, por lo que incidió en aumentar el valor del contrato.

Recientemente, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le dio la razón a la AAUD, que declaró desierta la licitación de la recolección en los corregimientos del este del distrito.'

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zonas geográficas ha dividido la AAUD la recolección de basura en el distrito de Panamá. 20

meses tiene de estar vigente el contrato con Covelia Panamá para recoger la basura.

Con la decisión, solo queda pendiente que se convoque a un acto público para adjudicar la Zona 4 de recolección, que la integran los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora.

Mediante la Resolución No.AG-07-2026 de 9 de febrero, la AAUD adjudicó el contrato de la zona 2 (Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco) a Istmo Green por $46.3 millones.

En tanto, el contrato de la zona 3 (Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo) fue adjudicado al consorcio Aseo Total por $39.3 millones.