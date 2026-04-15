El Festival Nacional de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados 2026 está en marcha y una de las figuras más relevantes de esta actividad es su reina: Gabriela Nazareth Agrazal Ortega, quien los espera con los brazos abiertos para esa tradicional celebración.

Agrazal Ortega contó que desde niña soñó con llevar esta corona, pues en su familia son artesanos y elaboran los derivados de la caña de azúcar.

"Desde pequeña he sido muy amante del folclore, además de que mi abuela es panadera artesanal y elabora queques; hemos tenido siempre la caña y sus derivados en casa", expresó la soberana a Panamá América.

"Siempre soñé con ser reina del festival, desde pequeña veía los movimientos del festival, pues vivo cerca de donde se realiza la actividad", dijo.

La joven, que será coronada mañana, viernes 17 de abril, compartió que ella también sabe hacer dulces y otros bocadillos a base de caña de azúcar.

Gabriela Nazareth Agrazal Ortega, es licenciada en Contabilidad y labora en la Junta Comunal en El Roble (Aguadulce, Coclé).

Comentó que han sido días largos de mucha actividad, pero ha sabido manejar la situación, porque cuenta con el apoyo de la comunidad de El Roble.

Aunque resaltó que, "lo más difícil durante estos meses previos ha sido el tiempo... es complicado, porque yo trabajo, pero lo supe sobrellevar".

Agenda

Las actividades arrancaron ayer con una misa de acción de gracias, un espacio para agradecer, bendecir sus tradiciones y encomendar este festival, tal como señalaron los organizadores.

En la agenda de este festival, que culmina el domingo 19 de abril, hay una variedad de atractivos que incluyen concursos, desfiles, bailes típicos y tunas, entre otros, que enriquecen la tradición y resaltan el valor cultural de la caña de azúcar.