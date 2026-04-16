Instrumentadores quirúrgicos exigen al Minsa su idoneidad profesional

Los instrumentadores quirúrgicos de Panamá se encuentran en pie de guerra. Una delegación del gremio acudió al Ministerio de Salud (Minsa) para exigir el reconocimiento oficial de su labor a través de la expedición de la idoneidad profesional.

Carmen Vega, presidenta de la organización, informó que entregaron un informe técnico al ministro Fernando Boyd Galindo, destacando que su rol es vital para garantizar la seguridad del paciente dentro de los quirófanos.

“Sin nosotros, muchas cirugías seguras no podrían realizarse”, afirmó Vega, destacando que estos profesionales cumplen funciones técnicas clave y son una pieza fundamental dentro del equipo médico.

El reclamo también fue dirigido a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá, a quienes solicitaron acelerar la aprobación del proyecto de ley 255, iniciativa que busca otorgar la idoneidad profesional a los instrumentadores quirúrgicos.

La dirigente recordó que el gremio lleva más de 12 años esperando una solución. “Ya es momento de que se reconozca formalmente nuestra profesión”, enfatizó.

Los instrumentadores advierten que la regulación no solo dignificaría su labor, sino que también elevaría los estándares del sistema de salud y fortalecería la seguridad en los quirófanos, beneficiando directamente a los pacientes.

La presión está sobre la mesa. Ahora la decisión recae en el Ministerio de Salud y en la Asamblea Nacional, que deberán analizar la aprobación del proyecto que busca formalizar esta profesión dentro del sistema sanitario panameño.