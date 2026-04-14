Péptidos, la nueva forma de acompañar los cambios del cuerpo

Por mucho tiempo se ha creado una narrativa de que "lo natural" es suficiente y que todo lo demás es incorrecto, no obstante, la medicina ha avanzado justamente para acompañar los cambios naturales del cuerpo

Después de los 40 años, el cuerpo cambia: el metabolismo se vuelve más lento, aparecen desbalances hormonales y la resistencia a la insulina se hace más frecuente. "(…) Y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. No es falta de disciplina: es biología", dijo Amny Acosta Then, endoscopista bariátrica.

En la actualidad, se habla de una nueva generación de péptidos, cadenas cortas de aminoácidos utilizadas para estimular procesos biológicos, para sobrellevar los cambios que vienen con la edad.

Acosta Then, directora de la Clínica de Obesidad y Especialidades Salutte Clinic, explicó que dentro de los avances de la medicina metabólica se encuentra la retatrutide, y en la evolución de los péptidos ya no se busca que las personas coman menos, sino que su cuerpo funcione mejor: regular el apetito, mejora la respuesta metabólica y aumenta el gasto energético.

En este sentido, la especialista comentó que estás son herramientas en las cuales las personas pueden apoyarse y no deberían sentir culpa ni miedo por hacerlo.

Asimismo, aseguró que ninguna herramienta sustituye el trabajo interno, también hay que sanar la relación con la comida, el cuerpo y tu propia historia, porque de lo contrario los resultados no serán sostenibles.

"(…) Hoy, a mis 40, no busco verme como a los 20, sino sentirme mejor que nunca. Y eso implica tomar decisiones informadas, apoyarme en la ciencia sin miedo, cuidar mi salud emocional y, sobre todo, soltar la presión del peso ideal", añadió la especialista, que, con frecuencia, tanto dentro como fuera la consulta, le preguntan ¿cómo hace para mantenerse joven y con energía?