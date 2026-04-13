Minseg retira 103 armas y más de 10 mil municiones en jornada de 'Armas por comida'

Este lunes, un total de 103 armas de fuego, 10,397 municiones y 134 explosivos fueron sacados de circulación durante el operativo del programa “Armas por comida, medicinas y electrodomésticos”, llevado a cabo en la Plaza 5 de Mayo.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en las comunidades.

Dicho programa del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), impulsado por el ministro Frank Abrego, forma parte del Plan Firmeza, la estrategia nacional de seguridad que combina prevención y control mediante la coordinación con la Gobernación de Panamá, la Policía Nacional y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).

Durante el operativo, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., ciudadanos entregaron voluntariamente armas largas y cortas. Entre ellas se incluyeron escopetas, pistolas y revólveres, además de municiones, accesorios y materiales explosivos como detonadores y granadas.

Muchas de estas armas permanecieron durante años dentro de los hogares, asociadas al temor o a contextos de riesgo.

El despliegue contó con el respaldo de la gobernadora de Panamá, Mayin Correa, en coordinación con unidades de la Policía Nacional y equipos de la Diasp, con el fin de garantizar un proceso seguro, ordenado y accesible.

Esta intervención permitió acercar soluciones concretas a la ciudadanía y facilitó la entrega anónima y confidencial de armamento sin consecuencias legales.

El retiro de estas armas constituye una acción directa para prevenir hechos violentosMins y proteger a las familias, al reducir factores de riesgo en las comunidades.

Cada arma retirada representa menos riesgo en las calles y una vida más protegida en nuestras comunidades.