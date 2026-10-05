Singapur desea unirse al Tratado del Canal; gira por Asia continúa

La delegación panameña continúa su gira por Asia en busca de nuevas inversiones en los sectores marítimo, agropecuario, turismo, comercio, seguridad y servicios aéreos.

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, durante su encuentro con el mandatario José Raúl Mulino, manifestó el interés de su país en adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente de la vía interoceánica.

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Asimismo, ambas autoridades acordaron avanzar en la creación de una comisión bilateral en aras de fortalecer su relación y desarrollar proyectos en común.

El presidente también se reunió con su homólogo, Tharman Shanmugaratnam, con quien conversó sobre la posibilidad de maximizar su rol en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y participación en las obras que impulsa el Canal de Panamá.

Los funcionarios panameños se trasladaron a la ciudad de Hanói, Vietnam, en donde estarán tres días para promover a Panamá como plataforma logística y puerta de entrada para los productos vietnamitas hacia América Latina.

La gira contempla la suscripción de varios memorandos de entendimiento con universidades marítimas para promover la cooperación académica, la formación y el intercambio entre instituciones especializadas en este sector.

También se firmarán acuerdos de cooperación en turismo y aduanas, además de un convenio entre las cámaras de comercio de Panamá y Vietnam, orientado a facilitar contactos, el flujo de información y las oportunidades de negocios.'

6

de octubre, fecha en que el presidente participará en el foro "Un océano de oportunidades". +30

países están suscritos al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

Este martes 6 de octubre, Mulino participará en un encuentro con representantes de empresas navieras y del sector marítimo en el foro "Un océano de oportunidades" y será recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, Tô Lâm, en una ceremonia oficial de bienvenida que incluirá una reunión de trabajo de alto nivel.

Además, firmarán acuerdos para fortalecer la prevención y el combate de distintas formas de delincuencia.