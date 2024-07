Usuarios deben seguir denunciando el mal servicio de electricidad

La falta de servicio eléctrico se ha convertido en una constante para los clientes de la empresa Naturgy, quien ante los reclamos hace caso omiso y sigue brindando un servicio pobre por el que los panameños pagan grandes sumas de dinero.

Sin importar cuántos días tengan sin luz, el recibo con fecha de vencimiento siempre llega puntual a la puerta de sus hogares, por lo que, dejar de pagar el servicio no es una opción.

Parece ser que los ruegos de los panameños han sido escuchados por la nueva administración, ya que, desde los primeros días de su mandato se mostró dispuesta a ponerle fin a esta problemática.

Antes de asumir el cargo, el presidente José Raúl Mulino ya era víctima y denunciante de esta situación. A través de su cuenta de X (Twitter) ha expuesto en repetidas ocasiones que no cuenta con suministro eléctrico en su finca, casa y ahora en la Presidencia.

En 2015, tuiteó: "Hace 4 horas reporté a Unión Fenosa daño en Coronado. ¡No hay luz! Call center nulo. ¡Extraño al IRHE! Gran fiasco".

Casi diez años después, la situación no ha cambiado y Mulino ha prometido plantar lucha en beneficio de los usuarios.

"Allí hay mucho billete por recoger y aplicar, voy a ser implacable en eso. El servicio es deficiente y malo", indicó el mandatario.'



"Asep hace algo para que las empresas de luz eviten los apagones casi a diario en el interior?? Extraño al IRHE!!!".



"Nuevamente Juan Díaz de Antón sin luz. Esperemos no demore 7 horas como esta mañana. Desastroso servicio y caro!! ASEP hará algo???".



"La semana pasada otra refrigeradora quemada en Juan Díaz de Antón. Cerca de 20 idas de luz en una noche!! @AsepPanama".



"El desastroso servicio de @NaturgyPa no cesa. Ayer todo el día sin luz en Juan Díaz de Antón. Y esta madrugada se fue desde 12;30 am a 6 am. Hasta cuándo este abuso?".