Blitzkrieg a Filadelfia

Hace un mes recibí la invitación a la conmemoración de 50 años de graduación del college de Valley Forge Military Academy en el poblado de Wayne, suburbio de Filadelfia en el estado de Pennsylvania, evento acaecido el fin de semana pasado.

Cabe añadir que la educación militar, en adición al excelente currículo académico, nos nutre de un elemento adicional de disciplina que nos diferencia del estudiante común y es por ello la popularidad, o ausencia de ella, de la opción. En el caso de Panamá, sumamos un grupo de medio centenar de graduandos, cumpliendo a cabalidad el logo de la academia: "Denos su hijo y le devolveremos un hombre".

En mi experiencia en particular, en adición al grado de oficial, cadete subteniente de la academia, cumplí con honoresy lOS requisitos de Senior ROTC que me hacían acreedor al grado de sub-teniente en el Ejército americano, optando en su defecto a continuar mis estudios de Negocios Internacionales en la Universidad de Nebraska. No había retornado a la academia desde 1999, al cumplir el cuarto de siglo de graduación. Por mera casualidad, de aquel grupo repetimos los compañeros latinoamericanos Luis deBayle de Nicaragua, Roberto Andonie de Honduras, Federico Álvarez de República Dominicana y el suscrito, a Dios gracias manteniendo fiel contacto a lo largo de los años y gozando de rebosante salud.

Estas reuniones resultan una verdadera dicha, sobremanera porque el campus de la academia militar de Valley Forge, que consta de más de un centenar de edificaciones resulta motivo de orgullo visitarle por su pulcro jardín y particularidades que le convierten en el más sublime dentro de las instituciones académicas de Estados Unidos. Un detalle muy distintivo fue el gafete de identificación de los exalumnos presentes. Al lado del nombre aparece la foto de graduación del portador.

De tal forma que el tipo aquel que ves en frente, que a duras penas podrías reconocer en otro sitio, al observar su gráfica, posterior a medio siglo, te obliga a una sonrisa, un abrazo y a una extendida conversa sobre los tintes acaecidos en cincuenta años de ausencia. Por aquello de la premura, el viaje resulto relámpago y como la academia, harto riguroso. El jueves 25 de abril abordamos en vuelo 235 de Copa en Tocumen a las 6:45pm con rumbo a Chicago, aterrizando a las 12:27 de la madrugada, pernoctando en los pasillos del aeropuerto de O'Hare un tris más de 6 horas hasta tomar nuestra conexión a Filadelfia a las 7:35am del viernes 26 de abril.

Nuestra sorpresa posterior al aterrizaje en la Ciudad del Amor Fraternal a las 10:43am fue toparnos y conversar con los atletas del equipo de fútbol de Colombia quienes viajaron allí para un juego amistoso con su homólogo americano. Al arribo a nuestro hotel en la localidad de King of Prussia, no tuvimos tiempo ni de asearnos por compromiso del almuerzo anterior a nuestra reunión en el campus a las 2pm.

Finalizando nuestras actividades, que incluyeron un desfile militar, coctel y cena de bienvenida, servicio religioso en la Capilla de San Cornelio el Centurión, almuerzo de despedida, obra de teatro con la participación de cadetes de ambos sexos y la visita a los edificios y monumentos en el campus, el sábado 27 de abril en la tarde nos trasladamos a Filadelfia, con efímera visita a sus sitios históricos y turísticos, donde resalta como el nuevo atractivo #1 la estatua del boxeador Rocky Balboa frente al Museo de Arte. Nuestro retorno al istmo fue igual de espartano, con el vuelo de retorno a Chicago a las 6:15am y estancia en el aeropuerto de más de 7 horas anterior al embarque del vuelo 229 de Copa a Panamá. Escuetos recuerdos de sitios harto conocidos, de ello trata nuestra vivencia en este mundo. "When our last taps are played, may thou be not dismayed, we pray as once he prayed, Valley Forge for Thee!"

