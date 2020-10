Actualmente, debido a la globalización, necesitamos mantenernos conectados a internet la mayor parte del tiempo y contar con la mayor cantidad de información actualizada disponible a la mano, ya que el acceso a la información, en tiempo real, es fundamental para la toma de decisiones.

Para tal fin, una de las herramientas utilizadas es la computación en la nube o cloud computing, un modelo tecnológico basado en la virtualización, para proveer acceso en tiempo real, a distintos recursos y servicios de tecnologías de información y comunicación (almacenamiento, aplicaciones, comunicación, sistemas operativos, redes, entre otros), dependiendo de la demanda, los cuales pueden ser compartidos a través de las redes de comunicaciones e internet, utilizando tanto múltiples plataformas virtuales como redes de servidores.

Este concepto lo define la Unión Internacional de Telecomunicaciones como “un paradigma para permitir acceso de red a un grupo elástico y escalable de recursos físicos o virtuales compartibles con autoservicio aprovisionamiento y administración bajo demanda donde los ejemplos de recursos incluyen servidores, sistemas operativos, redes, software, aplicaciones y equipos de almacenamiento”.

La computación en la nube permite el acceso de red a recursos compartibles y a diferencia de la computación tradicional, en la cual la información se guarda de forma local, la computación en la nube, permite acceder en cualquier momento a la información a través de internet, sin ocupar espacio en el disco duro del dispositivo del usuario, ofreciendo distintas ventajas tales como ubicuidad de la información, así como la posibilidad de trabajar en forma colaborativa y en tiempo real, ahorro de recursos, reducción de costos en equipos, escalabilidad, sostenibilidad y facilidad de implementación.

Según la propiedad de los servicios ofrecidos, la computación en la nube puede clasificarse en nubes privadas, dedicadas para el uso exclusivo de una sola organización, y cuyos elementos físicos pueden pertenecer a la misma organización o pueden ser rentados por otras organizaciones; nubes públicas, las cuales pueden ser utilizadas por múltiples organizaciones; nubes híbridas, las cuales brindan interoperabilidad entre servicios alojados en nubes públicas como privadas; y nubes comunitarias, las cuales le brindan servicios a un sector específico (sector educativo, sector salud, sector científico, entre otros).

Del mismo modo, los servicios basados en la nube, además de adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario (personal o corporativo), pueden alojarse en diferentes formas, ya que existen servicios y aplicaciones como iCloud, Microsoft 365 y Facebook, cuyas operaciones se realizan en centros de datos construidos específicamente para estos.

Mientras, otras organizaciones como Netflix prefieren utilizar casi en su totalidad, los servicios de computación en la nube de otras compañías como Amazon, (Amazon Web Services, AWS).

Por otro lado, Zoom, dentro de su estructura de cloud computing, además de utilizar servidores de AWS, también utiliza servidores propios y servidores de Oracle; en cambio Twitter, después de 14 años de administrar su propia nube, migró a utilizar los servicios de Google (Google Cloud), ya que además de brindarle una red de acceso de alta velocidad, ofrece tanto almacenamiento flexible, como escalabilidad de forma independiente.

También, la computación en la nube, puede ser clasificada de acuerdo con el tipo de servicio ofrecido como Software Como Servicio (Software as a Service, SaaS), que permite utilizar las aplicaciones sin necesidad de adquirir la misma por ejemplo, un servicio de correo electrónico; Plataforma Como Servicio (Platform as a Service, PaaS), basada en servicios de desarrollo intermedio (inteligencia de negocios, administración de la nube, etc), además de una serie de herramientas de desarrollo, que| permiten al usuario crear aplicaciones personalizadas para su entorno; Infraestructura Como Servicio (Infrasestructure as a Service, IaaS), habilitan el control y la administración de una infraestructura de comunicaciones (servidores, máquinas virtuales, redes, entre otros), en donde el proveedor realizará solamente el mantenimiento de la misma.

Evidentemente, la industria de la computación en la nube seguirá generando resultados positivos para las organizaciones, las cuales requieren cada vez más, de las ventajas ofrecidas por este tipo de servicios tecnológicos.

Profesor de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Universidad de Panamá.