Conciencia cívica y sociedades resilientes

Con frecuencia escuchamos a los adultos mayores decir: "No se respeta ni se valora aquello que tanto nos costó", "Los más jóvenes deben aprender a escuchar antes de hablar" o "¿A dónde irá a parar la juventud de hoy?". Estas observaciones, aunque puedan parecer severas, reflejan inquietudes genuinas sobre la transmisión de valores y la preservación de la identidad colectiva, elementos fundamentales para fortalecer la resiliencia social. La reflexión de hoy no pretende polemizar. Por el contrario, parte de la premisa de que el respeto y la tolerancia deben ejercerse en múltiples direcciones y sin discriminación. Más allá de las diferencias propias de cada época, existe un aspecto que merece especial atención: la conciencia cívica como pilar fundamental de las sociedades resilientes. Su importancia se hace evidente cuando una sociedad debe enfrentar crisis, adaptarse a los cambios y preservar su cohesión social frente a desafíos cada vez más complejos.

Observamos con preocupación cómo el conocimiento y la valoración de hechos históricos, símbolos patrios y tradiciones que forjaron nuestra nación parecen perder relevancia para algunos sectores de la población. No son pocos los casos en los que se celebra una fecha especial sin comprender plenamente su significado histórico, cultural o social. Este fenómeno invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer la educación cívica y el sentido de pertenencia nacional. En las escuelas y colegios se continúa enseñando nuestra historia patria y los acontecimientos internacionales de relevancia. Por otro lado, también observamos la incorporación constante de nuevas tendencias culturales y sociales que transforman la forma en que las personas perciben el mundo y que merecen ser analizadas a la luz de nuestra realidad sociocultural. Tales cambios forman parte natural de la evolución social; no obstante, resulta pertinente analizarlos de manera constructiva y determinar si contribuyen al fortalecimiento de la sana convivencia, la responsabilidad ciudadana y el bien común.

Como dice el viejo adagio, "respeto guarda respeto". Por ello, ninguna idea, costumbre o tendencia debería imponerse simplemente porque goza de popularidad o porque es adoptada por otras sociedades. El desarrollo económico y tecnológico, por sí solo, no garantiza cohesión social ni fortalece los valores cívicos de una nación. De ahí la importancia de evaluar cuidadosamente qué prácticas contribuyen al fortalecimiento de nuestra identidad nacional y cuáles podrían debilitar los principios que históricamente han favorecido la convivencia y el progreso colectivo. Hoy puedo recordar con respeto, admiración y ternura algunas de las enseñanzas de mi abuela materna, Eudoxia María. Ella solía decirme: "Sea responsable, respete para que lo respeten, haga caso a sus padres". Estas sencillas palabras encierran principios universales que también encontramos en espacios religiosos, en la formación familiar y en disciplinas marciales como el Karate Do. Más allá de las diferencias culturales o generacionales, estos valores continúan siendo plenamente vigentes.

Las generaciones anteriores fueron formadas bajo esquemas que enfatizaban la responsabilidad individual, el respeto hacia los demás, el amor por la patria y el compromiso con la comunidad. Estos principios contribuyeron a sentar las bases sobre las cuales se construyó nuestra sociedad. Felizmente, estamos a tiempo para fortalecer la conciencia cívica y promover los valores que favorecen la resiliencia social. Frente a desafíos contemporáneos como el cambio climático, la crisis alimentaria y energética o las transformaciones tecnológicas aceleradas, las sociedades más fuertes son aquellas cuyos ciudadanos comparten un sentido de responsabilidad, identidad y compromiso por el bien común. En síntesis, la resiliencia de una nación no depende sólo de recursos materiales, también de la fortaleza moral y cívica. Al final, son los valores de sus ciudadanos los que determinan la capacidad de una sociedad para mantenerse unida y construir un mejor futuro. ¡Bendiciones para todos!