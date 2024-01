Cortizo defendió al imperio minero y culpa a fenómenos naturales y de geopolítica de su mala gestión

Ni la plandemia. Menos los huracanes. Tampoco la Crisis Migratoria en el Darién. Mucho menos la falsa Crisis Climática Mundial ni la Guerra en Ucrania pueden ser los culpables de la mala gestión del gobierno de Nito Cortizo. No. No son esos factores los culpables.

Culpable es su mala gestión. Y, como si fuera poco, los únicos que creen en la "pandemia" son los de este gobierno. Nadie se come el cuento de "viene el cuco". Y siguen comprando inoculaciones que no sirven para nada. Sino que lo diga el científico estadounidense Dr. Peter S. Mc Coullough. Vuelven con los mismos cuentos "chimbos" a intentar sembrar miedo y pánico en la población ingenua e inocente. No se por qué, supongo que por alguna razón, sospecho que esto de que "el covid719 se ha disparado" guarda relación directa e inmediata con los meses venideros de plena campaña electoral y elección de nuevo gobierno, nuevo parlamento, etc. Acaso los slogan de "quédate en casa", "casa por carce3l", etc., volverán a rememorarnos los encierros de la falsa pandemia?. De momento, ya retornaron los "usa el gel alcoholado", "usa la mascarillas", "no bajes a guardia", "mantén la distancia DE 2 METROS", evita aglomeraciones" (Y las elecciones y manifestaciones de respaldo a uno u otro candidatos?), etc.

Expertos en la medicina advierten que un resfriado se trata como siempre ha sido tratado, es decir, con prevenciones caseras, antivirales, mucho te de jengibre, vitamina C, D3, mucho agua, y otros.

Sino, pregúntenle a connotados médicos de la academia de Hipócrates: Dr. Enrique Chial o a José Trinidad Castillero, a la aguerrida Marta Roa, Humberto Torres, y tantos más.

Hasta el día de hoy, nadie, en lo absoluto, en este país, da cuentas claras de los miles de millones de dólares gastados con las Big Pharma en tiempos de la gran plandemia, genocida, criminal, en contra de la humanidad. Todo el propósito, el perseguido, era calibrar el sometimiento dela humanidad, de la población y de la indiferencia de muchos, cientos de millones, ante la renuncia o la violación de sus libertades y derechos humanos. Sometieron a muchos. Y muchos son los que aún siguen creyendo ese falsario discurso de que "cuidan la salud de la población". No. Que no venga con esos cuentos. Cuidan los intereses de la élite globalista y de las instituciones y organismos que, a nivel mundial, los obedecen y regentan, cuales lacayos incondicionales, como: ONU, OMS, OEA, etc.

Por otra parte, Presidente, no quiero que se me quede en el tintero: Usted se derramó con muchas "flores" para el imperio minero y aunque Usted diga que las negociaciones para el nuevo contrato minero, hoy declarado por segunda vez inconstitucional, fueron transparentes, permítame decírselo. ¡NO ES CIERTO!.

La Corte en el fallo de 27 de Noviembre de 2023 dijo que ustedes, su gobierno, palabras más palabras menos, se aventuraron a suscribir un contrato que ya en Diciembre 21 de 2017 había sido declarado inconstitucional.

Lo que hicieron, en tales negociaciones, fue violentar y desobedecer, tanto el gobierno de ese entonces como el actual, e, igualmente, la minera, quien actuó con todo cálculo y frialdad, de modo malévolo y con conocimiento de causa, a lo ya había resuelto o dispuesto la máxima corporación de justicia panameña, es decir, la Corte Suprema.

Dolo y alevosía reinaron en esa supuesta negociación que de transparencia no tuvo nada, en lo absoluto. Empecemos por entender que para la Corte no hubo menos de 25 infracciones constitucionales.

Cuidado que la minera, en las demandas que ha promovido contra el Estado Panameño, presenta como prueba, a su favor, el discurso de Cortizo que, de seguro, para nada les servirá sino solamente para entronizar la nota de falta de transparencia en todo ese nefasto y distorsionado procedimiento del cual se jactaba el Presidente en su discurso de inicio de año en la Asamblea.

Presupuesto para el año 2024: Son 30,690millones de dólares lo que fue aprobado.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Somos 4 Millones de habitantes. Y la República de El Salvador, un poquito más de 6 millones de habitantes, tan solo acaba de aprobar un presupuesto de 9,068.7 millones. O sea, ni siquiera la tercera parte del presupuesto aprobado por Panamá. Allá hacen maravillas.

Monumentales obras y aquí en Panamá qué se hace con la plata del pueblo? Esto es una vergüenza propia.

Nuevo Gobierno?. Que salgan todos esos candidatos. (…?) a decir que respetarán el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que no hay otro tipo de matrimonio. Que se respetará la Patria Potestad.

La Familia que Dios instituyó. Que los derechos y las libertades ciudadanas serán el norte del que vaya a gobernar.

Se vislumbra un nuevo gobierno que, igual al que pronto cesará, habrá de estar huérfano de toda representatividad. Y eso de que tendrá legitimidad, tampoco me lo trago: Si por legitimidad se entenderá acaso que la formalidad de la elección es lo que prima, que se cumplieron los procedimientos electorales, etc., meras palabrerías, cursilerías, discurso barato, pues la verdadera legitimidad debe emanar del consenso pleno de un gobierno que haya sido elegido y cuyo respaldo sean las grandes mayorías nacionales y no uno cuantos votitos.

¡Dios bendiga a la Patria!

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!