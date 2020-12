¿Qué es criterio? Es el juicio para adoptar ciertos acontecimientos. Si Dios nos concedió el gran regalo de tener una mente y conciencia libre para hacer las cosas, y tomar las decisiones de nuestra vida y futuro, ¿por qué fallamos tanto en nuestro criterio?

Hay una gran verdad que está circulando en esta generación, y que, de hecho, siempre ha existido, pero en menor densidad. La presión de grupo.

En las escuelas es muy fuerte este movimiento, y los niños y adolescentes se meten en problemas, con tal de encajar en ciertos grupos que ellos llaman populares.

Los expertos en esta materia, psicólogos, sociólogos, docentes, ejecutivos de empresa, iglesias y autoridades, son los llamados a orientar para que esta corriente vuelva a su rumbo, y haya más madurez al tomar decisiones, e ir, poco a poco, devolviendo aquella falta de autoestima en las personas.

Pero, hay otro grupo igualmente vulnerable que son los adultos mayores. Que, poco a poco, pierden sus limitaciones y capacidades, y, al aceptar su vulnerabilidad, también son víctimas de presión. En este caso, de muchos de sus cuidadores y el medio ambiente que los rodea. Se aprovechan de su ingenuidad, amabilidad y sencillez para sacarles provecho.

Construyamos un mundo mejor, basado en nuestro propio cambio de actitud, en unidad. Construyamos ese camino hacia la solidaridad, pues no hay mayor compensación que el dar y servir.

No desistamos y demostremos que juntos podemos lograr un cambio y un criterio propio por el bien de todos.

¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se cumplen las leyes de protección en las escuelas y centros de adultos mayores? O, simplemente, miramos para otro lado ¿Hay regulaciones en los distritos, en las Juntas Comunales y demás centros, para apoyar?

Necesitamos una campaña masiva de orientación y capacitación para todos. Niños, adolescentes, adultos y tercera edad.

El Ministerio de Salud (Minsa) está haciendo una muy buena labor con la pandemia, pero no debemos olvidar otros aspectos esenciales para el funcionamiento de una sociedad. La Caja de Seguro Social tiene un departamento de Salud Mental, un programa de tercera edad que revisa adultos mayores cada 3 meses, charlas en las policlínicas. Pero no lo suficientemente enfático para poder llegar a producir un cambio.

Sobre todo ahora, que todos los programas han pasado casi al olvido y los presupuestos han sido suspendidos. Todo tiene que ir de la mano, y siguiendo un solo rumbo, para poder llegar a un cambio, a pesar de todas las adversidades.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), puede jugar aquí un papel muy eficaz. Niños y adultos mayores, son los grupos más vulnerables y dependen de los más fuertes para subsistir, tanto mental como físicamente. Pero, sobre todo, espiritualmente. Es un equilibrio que, juntos, podemos llegar al éxito.

Pero depende de la sociedad entera. El criterio tan equívoco que han tomado ciertos grupos para no cumplir con las regulaciones impartidas por el Ministerio de Salud, en beneficio de la ciudadanía es doloroso. Un no me importa a todo. No se dan cuenta que no solo están perjudicando a la ciudadanía, sino a sus propios familiares y a ellos mismos.

Las autoridades han dado pasos de corrección, a mi criterio, aún muy suaves. Debemos ser enérgicos con aquellos que juegan con la vida de los demás. Y ¿quiénes son los más perjudicados? Niños y adultos mayores. Despertemos y seamos ciudadanos dignos.

