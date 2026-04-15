Desafíos del sector agropecuario panameño para un desarrollo sostenible

Históricamente, Panamá siempre ha sido un territorio deseado por su posición estratégica en el globo; siendo el Canal una de las maravillas de la ingeniería moderna y responsable de aproximadamente el 6% del tráfico mundial en materia comercial, aportando además cerca del 8% del PIB para el país. También es menester mencionar que, de manera directa, indirecta e inducida, el Canal de Panamá beneficia laboralmente a unas 55 mil personas (casi el 3% del empleo total del país).

Por otro lado, los sectores salud y educación son prioridad para toda nación, lo que se ve reflejado en la asignación presupuestaria. Según Leiny Pérez (Economía, La Estrella de Panamá, 29 de octubre de 2025), de los casi USD 35 mil millones del presupuesto Estatal para el año 2026, se asignaron USD 10 049 millones al sector salud y USD 5 690 millones al sector educación. Sin embargo, dicho autor también precisó que, al sector agropecuario se destinaron USD 279,6 millones.

Parte de las posibles razones de lo presentado en el párrafo anterior, obedece a que, en términos generales, se suele proyectar la idea de que Panamá es un país de servicios y que el progreso acariciará nuestros lares, procurando atender salud y educación primero. Esta afirmación podría tomarse como acertada; no obstante, el sector agropecuario panameño aporta entre 2 y 3% del PIB del país, sumado a que ocupa cerca del 14% de la fuerza laboral de manera formal y de manera indirecta e inducida, el porcentaje de la población que se beneficia de la agricultura es mucho mayor. Además, todos los días la población (estimada en 4,6 millones de habitantes, según datos del INEC), necesita alimentarse bien; porque, sin alimento no hay energía para trabajar, la salud se deteriora y la capacidad para desarrollar apropiadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje se ve comprometida.

Por ello, la nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo cognitivo y la productividad; lo que obliga entonces a resaltar la importancia estratégica del sector agropecuario, priorizando la seguridad alimentaria y nutricional. Para hacer esto una realidad, se necesita superar desafíos clave, como son:

- Baja Productividad. La producción agrícola nacional ha tenido un crecimiento de productividad inferior al promedio mundial y regional en algunos rubros estratégicos; que son de las principales fuentes de carbohidratos producidas en el país y que consume la población.

- Falta de Tecnificación. Existe una necesidad crítica de mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como en tecnología y especialización para elevar la competitividad del sector. Si bien es digno de reconocimiento el esfuerzo del Estado y del sector privado en rubros estratégicos para el país, se requiere más apoyo integral a este respecto.

- Desarticulación Institucional. Es menester mejorar la coordinación entre entidades del sector y productores, para lograr que la ejecución de políticas sea eficaz; con ello, se evitará la posible duplicidad de funciones y se contribuirá a que los profesionales que ocupan posiciones técnicas de responsabilidad, además de ser idóneos, sean competentes para ello.

- Respeto hacia los profesionales del agro. Es necesario sensibilizar a la sociedad, en lo que respecta a la importancia estratégica que los profesionales del sector desempeñamos, en beneficio del país. En este sentido, cada día la producción nacional abastece cerca del 50% de la demanda de alimentos y en el caso del arroz, se estima que ronda el 80%. Por otro lado, la producción de hortalizas en Tierras Altas de Chiriquí, abastece más del 80% de la demanda interna del país.

En síntesis, pese a los desafíos persistentes, el agro no se detiene y se requiere de un fortalecimiento integral y sostenido de un sector estratégico para el desarrollo sostenible.