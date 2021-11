Desempleo y Decepción en la población

La situación laboral del país se presenta con amplios nubarrones de frustraciones y desesperanzas. Proyectan algún tipo de desánimo o desaliento en la población laboralmente activa y en la que está en capacidad de laborar. Es, altamente cuestionable, que el Gobierno Nacional aún no haya dado a conocer, con claras expresiones de concreción, cómo puede enfrentarse el desempleo en el país y, al mismo tiempo, cuáles serían las políticas económicas a adoptarse para eso que, desde hace un año y meses, se viene denominando como la reactivación económica.

Versión impresa

Hoy, los medios de comunicación contienen en sus titulares todo lo referente al desempleo, y hacen relación a los sectores que más se han visto golpeados. Citan índices percentiles que indican que las cosas no andan nada bien.

Así, por ejemplo, del sector comercio, están a la espera de ser reactivados no menos de veintisiete mil trabajadores; en el sector de los restaurantes se habla de siete mil y para el sector turismo son más de nueve mil empleos cesantes. Y qué decir de una población de más de seiscientos mil trabajadores que, muy pronto, dejarán de percibir el llamado bono solidario o la ayuda que viene dando el Gobierno Nacional.

Nos encontramos, luego, con una situación que debe preocuparnos a todos, por igual, pues si no hay empleos, tampoco habrá generación de consumo alguno; no puede comprar o adquirir alimentos ni ningún tipo de bien, aquel que no está generando ingresos. Para ello es indispensable estar trabajando. La primera fuente que permite generar ingresos es el trabajo. Sin duda alguna. En otro orden de ideas, el comerciante, si este no tiene clientela, así de sencilla es la cosa, tampoco podrá pagar, obviamente, al trabajador o a sus trabajadores.

El tema concerniente a los contratos suspendidos ha sido un tremendo engaño y, al mismo tiempo, ha causado ilusiones y espejismos en los trabajadores afectados. La suspensión de los contratos se vino prorrogando y prorrogando, de tal manera, que al día de hoy tenemos un aproximado de casi cien mil contratos suspendidos y siendo que pronto deben ser reintegrados a sus puestos laborales, pero la incertidumbre se cierne sobre ellos sin saber, a ciencia cierta, si efectivamente serán o no reincorporados a sus puestos de trabajo.

La situación entonces es más tétrica de lo que podemos imaginar. Para el mes de enero del 2022, si Dios nos lo permite y llegamos allá, este panorama nos advierte que el Año Nuevo arrancará con un panorama de incertidumbres sin fin y la pretendida reactivación económica se nos presenta como incierta y dubitativa.

A todo esto, tenemos que sumar el hecho de que el Gobierno no hace nada para incentivar el sector turismo, pues lejos de encauzar políticas concretas para que este sector se fortalezca, al contrario de ello, establece una serie de medidas llamadas "sanitarias", que lejos de todo cuestionamiento respecto a su efectividad o no, lo que han hecho es obstruir y obstaculizar el desarrollo de la industria del turismo en Panamá, si es que realmente podemos hablar, con categoría y propiedad, de una industria del turismo en este país.

Lugares esplendorosos, magníficos, dignos de ser visitados, se nos presentan con calles que no sirven para nada, con caminos tortuosos, y qué decir también del total desamparo al que han sido relegados, por parte de las autoridades del turismo en Panamá, quienes apuestan a este sector. Se trata de empresarios, locales o de afuera, que, simplemente, han creído en el sector, pero que no reciben el incentivo ni la asistencia en el desarrollo de las estructuras viales y otros servicios públicos, por parte del Gobierno Nacional.

VEA TAMBIÉN: La pantera al acecho

Luego, entre tanto. podemos establecer comparaciones con otros países, v.gr. República Dominicana, en donde según se ha dado a conocer, ha despegado en la industria turística rebasando al año 2019, pero resulta ser que Panamá tiene una deficiencia o un déficit de ingresos en este rubro de la economía, advirtiendo que no se trata de un sector cualquiera sino de uno que le debe generar cientos de millones de dólares al país. El déficit turístico está por encima del 50%.

El Gobierno Nacional sigue en los brazos de Morfeo. Hablan de reactivación económica, de desarrollo y progreso, pero todo es una falacia, y peor, distorsionan las estadísticas. Es del caso que, en los últimos días, nos han advertido que se ha disminuido el índice de desempleo del 18 al 14%, y han hecho alarde con estos números. Sin embargo, según expertos analistas (René Quevedo) lo que no le han dicho al país es que ese 4%, de supuesta rebaja o reducción del índice de desempleo, no es otra cosa que una falsa percepción de los hechos por lo que tal índice sugiere o indica, en realidad, es que ya los panameños han dejado o han desistido de la idea de continuar buscando o solicitando empleo, porque la triste verdad es que no hay ofrecimiento u oferta de trabajo.

Si nos vamos a las estadísticas del Mitradel, resulta ser que los contratos que se han aperturado, como nuevos empleos, casi son, en su mayoría, para trabajos ocasionales o de carácter eventual.

En conclusión: Tenemos un panorama muy triste y sombrío. La reactivación económica suena a coros propios de cantos de sirena. El Estado panameño, a nuestro juicio, a través del Gobierno debe reconsiderar que las políticas Biosanitarias, ahora mismo, ya no tienen ningún sentido.

Han demostrado que tantas restricciones han generado desasosiego e incertidumbres. Cree y apuesta el Gobierno a los aforos del 100%, y que dicho sea de paso, resultaron en un fracaso total y rotundo. El comercio no apostó a esa irracional exclusión ciudadana. Por ello es que el comercio sigue admitiendo a vacunados y a no vacunados.

En consecuencia, el Gobierno tiene otro gran problema: Y es que sigue apostando a un Estado de Emergencia inconsulto, ilegal e inconstitucional y, cree que con esto, está haciendo algo bueno por la Nación.

VEA TAMBIÉN: Sobre el canal negro

Sin embargo, resta decir que mala o pésima es la imagen y también es pésimo el mensaje que se le envía a los inversionistas, sobre todo a los inversores extranjeros que cuando se asoman al portal de inversiones en Panamá, lo que tal vez lean es que Panamá aún se encuentra en un nefasto y deplorable Estado de Emergencia.

¡Dios bendiga a la patria!

Abogado.