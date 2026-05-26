Educación Superior: Tendencias para la promoción del bienestar y sus falencias

La Educación en general y la educación superior en particular han sido largamente identificadas como factores explicativos de la mejora de la productividad económica de las naciones y elemento primordial de una medición más amplia del bienestar y desarrollo humano. Desde las perspectivas economicistas de profesionales destacados de la corriente principal de Economía, como Gary Becker y Theodore Schultz, desde los años 60 del pasado siglo, o Pablo Peña (Human Capital for Humans) desde la Universidad de Chicago más recientemente (hasta la inclusión de la tasa de matriculación escolar combinada en el índice de desarrollo humano de los Informes respectivos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), se reconoce el efecto benéfico de la expansión de la cobertura educativa así como del nivel de calidad de los estudios superiores.

Tales efectos se consideran en las famosas funciones de producción dentro del llamado enfoque del capital humano y casi siempre se ha abogado por considerar el montante de los recursos dedicados a este fin como una inversión más que como un gasto, de manera similar a la consideración sustantiva de la mejora en salud de las poblaciones. Lo anterior es una justificación más que sobrada para el sondeo permanente de las tendencias que pudieran incidir en el logro de una mejor educación superior y, a través de ello, de la mejora del crecimiento económico y el bienestar social de un país.

En este sentido es relevante la publicación por estas fechas (mayo de 2026) del Informe sobre Tendencias de la Educación Superior publicado por la UNESCO y cuyos elementos más notables estas líneas pretenden resumir y comentar. El informe de 2026 incluye aspectos como acceso, gobernanza, disrupciones tecnológicas acentuadas desde la pandemia del COVID, así como el status del personal académico, amén de un tema clave como la acreditación de estudios en un mundo donde crece la movilidad de las personas. (Ver: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000398124)

El acceso a la educación ha pasado de unos 100 millones de personas en el año 2000, a un estimado de 269 millones en tiempo reciente (c.2024), esto es casi un 43% de la población de 18 a 24 años. Un salto gigantesco que tiene impactos indubitables para la creación de bases tecno científicas más perdurables y un soporte para todas las áreas de la actividad productiva, de promoción social y cultural. Este salto responde y hace parte de las nuevas modalidades de educación virtual que se han extendido a raíz del fenómeno pandémico.

Por otra parte, persisten desafíos en ámbitos tales como la participación, la equidad, el aseguramiento de la calidad, así como la financiación, el personal docente, por mencionar algunos que nos parecen críticos, particularmente en países como Panamá. En relación con la equidad resalta la diferenciación pronunciada en las tasas globales de matriculación entre regiones del mundo y dentro de los países, así como elementos como que el número de mujeres en educación superior ha crecido en general, pero siguen a la zaga en estudios de nivel doctorado.

Por otra parte si bien ha crecido la tasa de matriculación, la tasa de graduación cambia muy lentamente. También solo un tercio de los países del mundo han declarado la gratuidad de la educación superior.

Como afirma el propio documento, pese a los grandes avances "estamos lejos de alcanzar la meta de la educación superior como un derecho humano y un bien público. Esto es notable en materias como la brecha digital y los esquemas de financiamiento poco sostenibles, dos ámbitos en los cuales nuestro país debe reflexionar para adoptar las mejores prácticas, siendo que el acceso digital sigue correlacionado con las desigualdades territoriales y étnicas, por un lado, y los esquemas del financiamiento de la educación pública favorecen la duplicidad de ofertas y la creación desordenada de centros en el territorio panameño, lo que eleva los presupuestos sin favorecer impactos positivos".