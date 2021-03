Edwin Hawkins: "Oh, Happy Day"

El 1 de enero de 2021, me levanté con la certeza que esta situación de la pandemia terminó y escribí el artículo Gloria Gaynor: I will survive, donde exhortaba a mantener nuestra actitud positiva, si Gloria Gaynor a sus 77 años tenía esa energía para cantar y bailar, tú que estás en tus quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años o más puedes sobrevivir a esta tempestad. Levántate, vamos a cantar y a bailar para decirle a la COVID-19: I will survive, conmigo no puedes.

Todo mi optimismo se derrumbó como cuando construyes un castillo en la arena y llega la ola y lo destruye en fracciones de segundos, al conversar con las personas en la calle, ver los hoteles, los centros comerciales y empresas cerradas nuevamente.

Escuchar anécdotas, hogares donde se debaten para hacerle frente a la enfermedad y a los problemas económicos porque ahora tienen que vivir del vale digital y del trabajo informal para poner la paila y pagar sus cuentas cuando su filosofía de vida fue el trabajo arduo versus calidad de vida.

Cuando ves la cultura del despilfarro, juego vivo y nuestros jóvenes cada día perdiendo sus sueños porque se está inculcando la ley del menor esfuerzo y no se incentiva el trabajo honesto sino la vida fácil.

Cuando ves que tu país está convirtiéndose, en un lugar donde la corrupción se está arraigando y la transparencia no tiene valor.

Cuando en el extranjero nos califican como un país corrupto y en este terruño hay panameños y panameñas deseando trabajar para sacar adelante este istmo, de gente noble, teniendo como lema la rendición de cuentas, transparencia, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo.

Cuando ves el esfuerzo que han realizado por años empresas panameñas como la Autoridad del Canal de Panamá y Compañía Panameña de Aviación S.A. (Copa Airlines) por situar a Panamá como Hub Logístico y el comportamiento de las autoridades y los ciudadanos empañan estos logros.

Hoy alzo mi voz porque la clase trabajadora de este país, está sufriendo lentamente el deterioro de su calidad de vida y lo que desea es tener un trabajo digno donde pueda obtener un salario de acuerdo a sus habilidades, destrezas y experiencia.

Que nuestras voces sean para profetizar buenos tiempos para Panamá donde tengamos paz, amor y prosperidad. Por eso, te comparto esta vivencia que me hizo reír y cambiar mi actitud pesimista ante las situaciones de la pandemia.

Estaba esperando, la luz peatonal para cruzar la calle pero tenía las manos cruzadas, obviamente, cuando dejas invadir tu mente con pensamientos negativos, tu cuerpo también adquiere posturas negativas.

Un taxi se estacionó y el conductor me dijo: disculpe señora, un consejo, pasamos el 2020 de brazos cruzados y ahora en el 2021 no podemos estar igual. Las manos deben estar abiertas para empezar a trabajar y recibir lo bueno que nos tiene Dios. El señor empezó a cantar estas letras de la canción Edwin Hawkins: "Oh, Happy Day" "oh happy day; when Jesus washed; he washed my sins away; he taught me how; fight and pray". https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw

Le dije: "gracias, usted tiene razón, excelente día". Así como este señor, con un simple mensaje y unas líneas de una canción, logró que mi perspectiva cambiara y pasara la página de mi día gris, rescatara mis sueños, te invito a que esos días grises no sean los que dominen nuestras vidas.

A pesar de la situación, por la que estés atravesando, no dejes de soñar porque tus sueños son el alimento para tu alma en esta pandemia.

Recuerda, nosotros tenemos la decisión de elegir cómo vivir nuestro día, un día feliz o un día gris lleno de preocupaciones. Todo depende de ti. Ríe, ama, emociónate, ilusiónate y busca tus raíces religiosas. Tú puedes tener un "Oh, Happy Day".

Educadora.