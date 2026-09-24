El Desarrollo y el Esclavismo

Hay una historia que Europa no debe de olvidar, aparte de su pasado colonial, y es la enorme maquinaria esclavista que generó durante siglos.

Los negreros de esa época se hicieron de fortuna gracias a la esclavitud , compra y venta de seres humanos a los que les imponían trabajar en condiciones durísimas e inhumanas.

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Si buscamos la raíz del capitalismo contemporáneo está en la esclavitud de esos siglos, por eso será que aún hoy más de 50 millones en el mundo siguen trabajando en condiciones esclavistas a pesar de estar prohibido.

Participaron en la trata humana y se beneficiaron de ella Monarquías, Astilleros, Comerciantes, Bancos y Aseguradoras.

Europa dispone de una situación actual acomodada en términos generales debido a aquellos siglos donde causó sufrimiento a mucha gente.

Un negocio criminal donde participó algún que otro alcalde y marqués español.

Cuba se hizo a través del trabajo forzado uno de los enclaves más ricos del Imperio Español.

Para los Europeos esta historia significó manjares en sus mesas, oportunidad de consumo y riqueza, para otros castigos extenuantes, tortura y muerte.

El origen de esas riquezas ha sido ocultado, no existen prácticamente atos de ella. No hay estudios sobre esto. Es como dejar una parte en la historia en blanco u ocultarla.

Quizás convenga no ponerse tan temerosos o iracundos cuando la gente del continente Africano venga a reclamar su parte.

Quizás algún día seamos capaces de reparar ese daño que se ha hecho y esto nos permite entrar en por la puerta de una humanidad justa e histórica.

¿Seremos capaces algún día de ver al africano como un hermano y reparar los profundos errores cometidos en vez de echarle más tierra encima?

No debemos olvidar tampoco que ese racismo estructural tan fuerte de antaño continúa hoy, por supuesto un poco más sutil.

Se sigue hoy mirando al negro como fuerza bruta de trabajo para mejorar nuestra bonita y preciada economía.

Ahí es donde se hace historia, en la búsqueda de la reparación humana y no en eventos superficiales donde se aturde aún más la cabeza.