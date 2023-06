El diario La Prensa y la propaganda estilo Goebbels contra la Solidaridad

Desde hace prácticamente dos años el diario La Prensa ha venido desarrollando una férrea campaña contra la seguridad social solidaria. La misma, siguiendo los lineamientos de Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda del régimen nazi, se basa en la repetición incesante de medias verdades, argumentos carentes de base científica y simples falsedades, con el fin de a aterrorizar a los asegurados, condicionándolos psicológicamente a que accedan a una reforma del sistema de pensiones que asegure los intereses de la camarilla del capital financiero.

La reforma que el diario La Prensa pretende imponer, tal como aparece claramente en un artículo publicado en el mismo el 13 de abril de 2021 bajo el título "La ruta hacia reformas de la CSS" (p, 1B), no solo busca realizar cambios paramétricos que implican elevar la edad de jubilación, incrementar los años de cotización, aumentar la cuota pagada por los trabajadores y reducir del monto de las nuevas pensiones.

También se propone un sistema de tres pilares, en cuyo centro está la generalización del modelo de cuentas individuales, junto al posible manejo privado de los fondos de las pensiones, tal como aparece en las propuestas del Conep.

En el más reciente capítulo de la propaganda Gobbeliana del diario La Prensa contra la solidaridad, utilizando argumentos de varios actores ligados a los grupos empresariales, se pretende señalar que la Ley 51, promovida por el gobierno de Martin Torrijos y el capital financiero, no es la culpable de la actual situación de crisis del modelo solidario de pensiones (SEBD). Se trata de un argumento que no se puede sostener en los hechos.

Esta Ley determinó que ningún nuevo cotizante a partir del 2008 se pudiera afiliar al sistema solidario, lo que significó que entre el 2007 y el 2019 el número de cotizantes activos declinara en 280,535 personas, mientras que el número de pensionados por IVM se elevara en 118,349 personas. Consecuentemente la relación cotizantes activos – pensionados, bajo de 5.6 a 2.2.

Los informantes del diario la Prensa han llegado a asegurar que ellos, que representaban al sector empresarial, estaban claros que la Ley generaría un costo de transición, que debería cubrirse para asegurar las pensiones de la última generación de asegurados del sistema solidario. Esto, a nuestro juicio, es falso, ya que, si dicho sector hubiera tenido esto entre sus objetivos, debería haber propuesto que la Ley 51, que ellos promovieron junto a Martin Torrijos, contuviera los mecanismos suficientes para financiar completamente la transición, cosa que no ocurrió.

A nuestro juicio, estaban tan interesados en promover las cuentas individuales, que entendieron que no era conveniente evidenciar los costos de su reforma. Por otro lado, decir que el modelo que propone Conep es solidario, ya que propone una pensión no contributiva pagada por el Estado de aproximadamente B/. 120.0 mensuales a partir de los 65 años, para quienes no logren cotizar a las cuentas individuales, resulta una propuesta cargada de cinismo. No solo por que se trata de un monto que no alcanza ni a la mitad del costo de la canasta básica alimenticia. También debido a que la responsabilidad recae sobre las finanzas públicas, en un ambiente en que el sector empresarial evade anualmente al fisco por un monto equivalente al 10.0% del producto interno bruto.

La agresividad del capital financiero contra la verdadera solidaridad se hace patente cuando un representante del mismo declaró al diario La Prensa que frente al modelo solidario el "justificaría al que se rehuse a pagar seguro social…". Se trata efectivamente de una apología del delito. Resulta, entonces, un deber de todo ciudadano consciente enfrentar la campaña Gobbeliana de este medio de comunicación de la oligarquía.

