El juicio que nunca debió ser

El martes 9 de noviembre del año 2021, la justicia panameña se graduó con honores. Las juezas Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol América Osorio, como paladines de nuestra justicia, sentenciaron a favor del presidente Ricardo Martinelli, absolviéndole de toda culpa en el caso pinchazos, por segunda vez.

Este segundo juicio nunca debió ocurrir, ya que en primera instancia el presidente Martinelli había sido absuelto, pero por maniobras de la justicia, se reabrió el caso, logrando nuevamente su declaración de inocencia, ahora sin derecho a dudas o nuevos recursos.

Para mi sorpresa y la de muchos ciudadanos, a pesar de obtener doble sentencia de inocencia, aún muchos gritan por los rincones una culpabilidad que ha sido negada en dos juicios distintos, con jueces diferentes y permitiéndole al Ministerio Público, mediante sus fiscales, recabar toda la información necesaria para demostrar un veredicto contrario, hasta los que ahora se han demostrado.

No es un secreto para nadie, que hoy, Ricardo Martinelli, lidera todas las encuestas presidenciales del país para el año 2024, ya vimos cómo el Tribunal Electoral, amparándose en una decisión personal por encima de la ley, no le permitió ser candidato para la elección de la Alcaldía de la Ciudad de Panamá en las últimas elecciones, todos estamos totalmente seguros de que hubiera ganado, pero no pudo participar y tuvo que enfrentar nuevamente a la justicia, donde una vez más salió victorioso.

A mi parecer, y el de muchos, este segundo juicio iba a ser una nueva zancadilla para las aspiraciones electorales del presidente Martinelli y su organización. Observamos con suma preocupación, a muchos contrincantes u opositores políticos esperando la sentencia de culpabilidad, para aliviar su camino con miras al 2024, o lo que es peor, salir desesperados a ofrecer alianzas para tratar de ganar la presidencia mostrando su ansiedad por el poder.

Panamá atraviesa por una de sus peores crisis económica, social, de seguridad y empleo en toda su historia, mientras los líderes de algunos partidos y actores políticos están más preocupados por saber cómo llegar a la presidencia o al poder en 2024, omitiendo la dura realidad que hoy vive el pueblo panameño.

Ricardo Martinelli, es un líder comprometido y dedicado al bienestar de su pueblo, sumando voluntades a su alrededor, mientras sus enemigos preparan una nueva emboscada a sus mejores intenciones para Panamá, los panameños y todos quienes habitan en esta generosa tierra.