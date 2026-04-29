El procedimiento también protege

En la gestión pública, con frecuencia se percibe el procedimiento como una barrera que retrasa decisiones o dificulta la ejecución de acciones. Sin embargo, esta visión suele pasar por alto que el procedimiento no solo ordena la gestión, sino que también protege.

Las instituciones públicas operan bajo marcos normativos que establecen pasos, requisitos y controles. Estos no existen por casualidad. Su propósito es garantizar que las decisiones se tomen de forma transparente, verificable y dentro de los límites que establece la ley.

Cuando un funcionario actúa respetando el procedimiento, no solo está cumpliendo con una obligación formal, está respaldando su actuación. Cada documento, cada validación y cada paso cumplido se convierten en un soporte que le permite demostrar que actuó correctamente, incluso frente a cuestionamientos posteriores.

En un entorno donde las decisiones públicas pueden ser objeto de escrutinio, el procedimiento se convierte en una herramienta de protección. No solo para la institución, sino también para el propio funcionario que, actuando de buena fe, necesita certeza de que sus acciones están debidamente sustentadas.

Muchas veces se plantea una falsa disyuntiva entre actuar con rapidez o cumplir con los procesos. Sin embargo, la verdadera gestión eficiente no es la que omite pasos, sino la que logra cumplirlos de manera ordenada y oportuna. La agilidad no debe confundirse con improvisación.

Respetar el procedimiento también contribuye a generar confianza. Para el ciudadano, saber que existen reglas claras y que estas se aplican de manera consistente es una garantía de equidad. No se trata de obstaculizar, sino de asegurar que todos los casos sean tratados bajo los mismos criterios.

Esto no implica que los procesos no puedan mejorarse. Por el contrario, revisarlos y actualizarlos es parte de una gestión responsable. Pero mientras existan, su cumplimiento es lo que permite que las decisiones tengan legitimidad y que quienes las ejecutan cuenten con respaldo institucional.

En última instancia el procedimiento no es un obstáculo que deba evitarse, sino una herramienta que, bien entendida, fortalece la gestión pública y protege a quienes actúan dentro de ella. Porque en el Estado, hacer las cosas bien también implica hacerlas correctamente.