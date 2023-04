Panamá

El vencerá

No te preocupes, no te angusties, no te desesperes, que Dios nunca será vencido. El combate se torna fiero; Satanás lanza todas sus huestes para destruirte.

Monseñor Rómulo Emiliani

- Actualizado: 03/4/2023 - 12:00 am