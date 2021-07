El voluntariado bomberil y la COVID-19

Reconozco que tengo sentimientos encontrados con los nuevos requisitos que hay que completar para recibir el Vale Digital del Plan Solidario. Por una parte, escoger tomar un curso en un tiempo libre, no está mal pues considero que el conocimiento y aprendizaje nunca está demás. La otra opción es el Servicio Social Comunitario, que es un trabajo ofrecido a la comunidad y que algunas personas se rehúsan a hacerlo pensando que es exclusivamente como alternativa de pagar alguna pena judicial.

A pesar de toda la controversia que trajo este tema al país, y determinar si son justas o no las medidas gubernamentales para que alguien lo pueda recibir, hoy tengo la oportunidad de ensalzar a un grupo de ciudadanos panameños que ofrecen sus servicios comunitarios aun en pandemia, constituyéndose en una élite privilegiada. Ellos son los bomberos voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Hombres y mujeres que desinteresadamente atienden a la comunidad a nivel nacional, y en esta pandemia no se han quedado atrás, ayudando en varias labores a lo largo de esta crisis. Además de sus atenciones de emergencias regulares, se sumaron el apoyo de vigilancia para que los ciudadanos mantuvieran las medidas de seguridad en las estaciones del Metro de Panamá y supermercados, desinfectaron estructuras de hospitales y edificios públicos, ayudando a disminuir el contagio por SARS-COV-2, ayudan a elaborar y distribuir bolsas de comida y cooperan en las jornadas de vacunación a nivel nacional apoyando en la gran logística que implica cada una.

Estos ciudadanos ingresan a las filas bomberiles con el conocimiento pleno de no recibir retribución por su trabajo, son personas iguales que usted y yo, que semanalmente brindan a la comunidad su servicio comunitario de la misma calidad como los profesionales de la rama. También dentro de sus filas han tenido bajas de personal por la COVID-19 y aun así continúan haciendo su labor.

Héroes anónimos que la sociedad, a veces, invisibiliza a tal punto, que pudiera ser su compañero de trabajo, su vecina, su jefe o un familiar, siguiendo valores como el compromiso, la humanidad, la empatía, la paciencia, la calidez, la igualdad y la solidaridad y quienes se mantienen por siempre en ese anonimato, sin darles el valor merecido.

En Panamá contamos con la ley 29 del 2014 sobre el Voluntariado en la República de Panamá, la cual regula las actividades de voluntariado que se desarrollen organizadamente en el país y que fomenta, promueve y desarrolla el voluntariado. En esta se define el voluntariado como una modalidad de participación ciudadana realizada con toda libertad y consiste en la realización de tareas de interés público que contribuyen al desarrollo, mediante la aportación del esfuerzo, habilidades y capacidades de las personas, sin que medie contraprestación económica por el servicio.

La pandemia por la COVID-19 ciertamente nos desordenó la vida y alteró drásticamente nuestras rutinas; no obstante, a pesar de todo aspecto negativo que pueda tener esta situación, los voluntarios han hecho un trabajo impagable por la sociedad panameña.

Tal como les expresé al inicio, no sé si es justo o no tener que hacer algo para recibir el Bono, pero creo que si todos aportamos algo a la sociedad, seríamos un mejor país. Ahora pregunto, ¿Qué mueve a una persona a hacer voluntariado? El amor al prójimo, no creo que haya un motor más fuerte que eso.

Un voluntario, ante los ojos de la sociedad y de la comunidad, es una persona altruista que busca ayudar desinteresadamente a su prójimo. Es una persona que por elección propia dedica su tiempo a actividades humanitarias y caritativas, sin esperar un pago o retribución por el mismo, y estos, en especial, arriesgan su vida en el desempeño de sus funciones, son seres espectaculares.

A ellos, el eterno agradecimiento de la sociedad, quizás jamás sepamos sus historias, pero siempre quedará el legado de su trabajo desinteresado, a ustedes, ¡Gracias!

Estudiante de la Maestría en Gerencia Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).