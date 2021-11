Elección argentina 2021: ¿no hubo derrumbes solo un pequeño temblor?

La elección legislativa argentina del 14-11-21 no ocasionó mucho daño en tierra peronista. Aunque sí mucha alegría en tierras derechistas y liberales.



No hubo derrumbes peronistas al final, solo pequeños temblores aislados en varias comarcas provinciales, con características pendulares y en donde la crisis económica actual, ha hecho mucho daño popular: ya que hay mucha pobreza extrema y sufrimiento general.



A nivel nacional, los peronistas perdieron por un 8.56% con el 98% de las mesas escrutadas. Es un resultado digno de alabar para Juntos por el Cambio, pero solo se trata de una elección legislativa, para reemplazar un 1/3 del Congreso y otros cargos de elección local.



Votos: 24.2 millones (1.1% más que en las PASO). Cambiemos: 9.7 millones de votos (42.02%). Peronismo: 7 millones de votos (33.46%). Ambos poseen las 3⁄4 partes del electorado argentino.



Esta elección legislativa (“local”), contraria a la presidencial, es como ir al supermercado con una lista para el consumo mensual, mientras que la elección presidencial (“supra nacional”), es como ir a un restaurante a comer la comida del día.



Al final, los ciudadanos van a ambos sitios con predisposiciones muy distintas. No se puede comparar con 2023. Entonces: ¿Se dirán Cristina y Alberto Fernández?:¿Hemos perdido una batalla, pero aún no la guerra?



A- En diputado nacional: Aquí pareciera indicar que a pesar que los Peronistas -45.9%- (118 diputados, 2 menos), podrían seguir siendo la primera mayoría en Diputados, pero Cambiemos -45.1%- no se queda atrás (116 diputados, 1 más).



Ambos bloques tienen el 91% de todos los diputados de la nación.



Hay14 diputados de las fuerzas provinciales no kirchneristas. Hay 9 diputados de las fuerzas provinciales pro kirchneristas



¿Gobernará Fernández con la chequera del Estado, tal como lo hizo Juan Carlos Varela en Panamá 2014-2019? En todo caso Fernández y Varela se asemejan mucho. Tal vez Varela pueda asesorarlo 2022-2023, para que así gane Cambiemos.



El 16-11-21 a las 8:00 am el Jefe de Cambiemos en Diputados Cristian Ritondo, junto al Jefe UCR Mario Negri y Juan López del bloque CC, firmaron un comunicado de guerra al gobierno peronista de turno 2021-2023.



Horas más tarde, Ritondo se expresó así en twiter adjuntando el comunicado: “Lo único que saben hacer es mentir (los peronistas). Dijeron que iban a convocar a la oposición al diálogo y en vez de eso se apuran a sacar una agenda legislativa exprés sin consenso días antes del recambio de las cámaras (9-12-21)”. Y agregó: “Es vergonzoso que traten de aprobar cientos de decretos y varias leyes que solo les interesan a ellos como la creación de nuevos impuestos, la ampliación de la burocracia estatal o la prórroga de decretos creados durante la cuarentena”.



B- En senado nacional: I-Catamarca: Peronistas 2 y Cambiemos 1. II-Chubut: Cambiemos 2 y Peronistas 1. III-Corrientes: Ecologistas 2 y Peronistas 1. IV- Córdoba: Cambiemos: 2 y Peronistas 1. En estas 4 provincias se escogían 12 senadores nacionales. Ellas representan el 50% de los 24 nuevos senadores por elegir ese día, el resultado fue un empate técnico: Cambiemos 5 senadores, Peronistas 5 y Ecologistas 2 senadores nacionales.



En la otra mitad de la elección tenemos: V-La Pampa: Cambiemos 2 y Peronistas 1. VI-Mendoza: Nacionalistas 2 y Peronistas 1. VII-Santa Fe: Cambiemos: 2 y Peronistas 1. VIII-Tucumán: Peronistas 2 y Cambiemos 1. En esta otra mitad nacional, el resultado fue un empate también: Cambiemos 5 senadores, Peronistas 5 y Nacionalistas 2 senadores.



En total: Cambiemos y Peronistas ambos ganaron 10 senadores nacionales cada uno, Ecologistas 2 y los Nacionalistas 2. Total 24 senadores renovados de 72 en total.



¿Pero hacía dónde fueron esas 5 curules senatoriales exPeronistas? Bueno, 1 fue a Cambiemos y las otras 4 fueron a los Nacionalistas (2 en Mendoza) y a los Ecologistas (2 en Corrientes). Cambiemos antes tenía en este bloque 9 y ahora tiene 10.



En Chubut, los peronistas perdieron 2 curules. En Corrientes perdieron 1. En La Pampa perdieron 1. En Santa Fe perdieron 1. En Mendoza, Cambiemos perdió 2, aunque ganó 3 en general.



¿Entonces qué cambió? Bueno, que entre estos 24 senadores nacionales por renovar el 14-11-21, los Peronistas tenían 15 senadores nacionales en el pasado y solo obtuvieron 10 senadores esta vez. Y eso les hace perder el quórum en la Cámara de Senadores, en donde Cristina Fernández Kirchner es la Presidenta actual.



Por los vientos del sur que soplan en pleno verano austral, todo pareciera indicar, que entre las Cámaras legislativas argentinas y las Casas Rosada-Olivos habrá fuego cruzado en todas las direcciones de esta nación meridional.

Miembro UPLA-IDU.