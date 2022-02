Encontrando Propósito en la Vida

Existe una escuela en línea donde grandes mentes comparten, sin costo alguno, sus conocimientos y experiencias. Se trata de un estupendo teatro de acción para aquellos que nunca dejan de aprender y se encuentra bajo el guion: www.coursera.org

Tal vez porque mi abuelo recreaba una profunda pasión por la fotografía que le llevó a comprar la mejor cámara de su época, una filmadora alemana Leica M3 durante un viaje a Nueva York en 1960, siempre guardé dentro de mis empeños un recelo generacional por esa afición que dialogué a fondo con Jorge Sosa, uno de los más insignes retratistas istmeños, durante los años ochenta del siglo pasado.

Estos dos caballeros se encontraban ya en las postrimerías de sus existencias, pero, valga la redundancia, algo les hacía "click" a su interminable búsqueda por la perfección calcada en sus imágenes.

No encontrando el tiempo durante mi carrera por estar ocupado en otros menesteres, al acogerme a la jubilación me matriculé en el curso de fotografía profesional del New York Institute of Photography, encontrando nueva relevancia en mis diarias tomas.

Es así como he desarrollado nuevas técnicas para optimizar las graficas que comparto en las redes sociales para ilustrar los mejores ángulos del quehacer istmeño, porque cada fotografía cuenta una historia que el distraído pasante ha dejado de percibir.

Asimismo, en Coursera escamoteo algunas clases, totalmente gratuitas, con brillantes expositores de academia. Actualmente, acabo de culminar el curso de 4 semanas del muy erudito profesor Víctor Strecher de la Universidad de Michigan, titulado "Encontrando Propósito y Significado en la Vida: Viviendo para lo que más importa".

Durante mis años mozos jamás encontré en el currículo de la Universidad de Nebraska una materia similar que mucho hubiese servido como norte a mi proyecto de vida, como lo hace actualmente con miles de estudiantes en línea el Dr. Strecher, a través de sus ilustrativos, intensos y variados videos.

La introducción nos realza que, en este curso, aprenderemos cómo la ciencia, la filosofía y la práctica juegan un papel en encontrar nuestro anhelo y vivir una vida con propósito. Escucharemos a figuras históricas narrar sobre sus viajes para encontrar y vivir una vida con móvil, y realizaremos diferentes ejercicios para ayudarlo a descubrir qué es lo que más le importa para que pueda vivir una vida con empeño.

1. Comprenderá que tener un fuerte propósito en la vida es un elemento esencial del bienestar humano.

2. Sabrá cómo el propósito auto trascendente afecta positivamente el bienestar.

3. Será capaz de crear un propósito para su vida (no se deje intimidar, esto es diferente a crear "el propósito" para su vida).

4. Aplicará enfoques y habilidades personales para cambiarse a sí mismo y mantenerse conectado con su propósito todos los días.

Este curso no es solamente para estudiantes universitarios, sus sapiencias se despliegan a lo largo de nuestras vidas porque cada capitulo cuenta con su propósito para enaltecer la mente humana, resaltando el último. No en vano, la famosa escritora francesa Simone de Beauvoir esgrimió: "Hay solamente una solución para que la edad madura no sea una absurda parodia de nuestra vida anterior, y ello es la búsqueda de fines que nutren nuestra existencia de un significado". Gracias Profesor Strecher, merci beaucoup Simone.