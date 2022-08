Evidencia de un mal trabajo de los últimos alcaldes del distrito de Panamá

Inicia la temporada de lluvia, y todo el mal trabajo municipal de los últimos años queda en evidencia. Después de la mala ejecución de los trabajos para cambiar calle Uruguay y la vía Argentina en la administración de Blandón, nos encontramos nuevamente con el tema de las lluvias que convierten el corregimiento de Bella Vista en un lago artificial en el centro de la ciudad.

El alcalde Fábrega, quien ha demostrado estar completamente desconectado de la realidad que vive nuestro distrito, ni en su afán del control por la recolección de basura ha sido capaz de contribuir para una ciudad más limpia. Mucho menos se le nota algún tipo de interés por solucionar el grave problema que enfrenta uno de los corregimientos más importantes, comercialmente hablando, en la ciudad de Panamá.

El corregimiento de Bella Vista sigue creciendo comercial y urbanísticamente, y siendo uno de los que más aporta en impuestos al municipio, nuestros gobiernos locales se hacen de la vista gorda. Cómo es posible que el enfoque del alcalde y su equipo de trabajo, estén solo enfocados en macro proyectos, cuando hay que empezar resolviendo los problemas de cada comunidad.

Otro de los factores determinantes en el tema de las inundaciones son las desmedidas aprobaciones de los permisos de construcción, que al parecer, la mayor parte se dan por beneficios económicos, más que por un beneficio social a los residentes del urbe capitalino, sin dejar de mencionar que ninguno de estos permisos están sujetos al compromiso de mejorar el sistema pluvial del área. Lo que antes era un vecindario para 15 mil personas, hoy día es para 30 mil y el sistema pluvial sigue exactamente igual que hace 30 años.

Si bien es cierto que es gran responsable, no todo se le puede achacar al gobierno, es necesario también un cambio y una concienciación ambiental ciudadana. No se trata solo de activar a las personas para que limpien, sino fundamentalmente para que no ensucien. Esta semana en las redes circuló un video en el que claramente se podía ver gran cantidad de basura flotando, y esto, señores, contribuye también al colapso del sistema pluvial.

Panamá es una ciudad que merece ser bien administrada y estoy seguro de que se puede lograr, todos nosotros nos merecemos una mejor ciudad.