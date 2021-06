¿Gustavo Béliz, un político del peronismo-kirchnerista en la Jefatura del banco CAF 2021-2026?

El argentino Gustavo Béliz fue Ministro del Interior de Carlos Menem del 4-12-1992 al 1-8-1993. También fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del 25-5-2003 al 24-7-2004 en el gobierno Kirchner.

En el actual gobierno de Alberto Fernández es desde el 10-12-2019, el secretario de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Cargo creado especialmente para él por el presidente austral. Su sede está en la Casa Rosada en Balcarce 50, a pocos metros del despacho presidencial.

¿Qué es este cargo? La Secretaría de Asuntos Estratégicos es un organismo del Estado argentino. Su estructura es la siguiente:​ ·Subsecretaría del Conocimiento para el Desarrollo. ·Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.

Muy poco se entiende de los alcances del cargo de Gustavo Béliz en esa Secretaria con rango de ministro, que ahora desea ser Presidente Ejecutivo del banco CAF, después de su pre-derrota para ese cargo en el BID.

Lo que si sabemos todos, es el gran desastre económico-financiero en el que se encuentra sumergida la Argentina de hoy en día.

Hoy, el gobierno argentino enfrenta la primera de una serie de fechas de pago de una deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París, un grupo acreedor informal compuesto por países ricos.

En un viaje a Europa a principios de mayo, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, informaron a los acreedores que la pandemia había dejado a Argentina sin forma de pagar a tiempo.

Es probable que el Club de París, que se ha negado a comentar públicamente, extienda un período de gracia de 60 días, según fuentes argentinas.

Pero insistirá en conversaciones sustantivas y cara a cara entre el gobierno y el FMI, a quien Argentina debe 45.000 millones de dólares -(es el país históricamente más endeudado del planeta Tierra)-.

El FMI ha expresado una creciente alarma por la falta de un plan económico por parte del gobierno. Teme no solo que Argentina no pueda cumplir con su obligación de endeudamiento, sino que no tenga una estrategia para enfrentar la fuerte inflación, el aumento de la pobreza o su déficit fiscal.

Hace ya varias semanas que el FMI no publica algo sobre Argentina, y sus últimas notas han sido frías, tenebrosas y temerarias (“de susto”). Por su lado, Cristina Fernández de Kirchner, sigue acorralando al presidente Alberto Fernández. Ahora presiona para que se suspenda el pago de las deudas al Fondo Monetario Internacional y al Club de París, por lo menos hasta que acabe la pandemia (“2023-próximas elecciones generales”).

El poder de la expresidenta, actual vicepresidenta y presidente del Senado por jerarquía constitucional parece crecer día a día, mientras la popularidad del presidente se encuentra en su punto más bajo, casi el 70% de los ciudadanos rechaza su gestión.

La diputada Fernanda Vallejos, muy próxima a Cristina Fernández de Kirchner, fue la impulsora de la llamada Proclama del 25 de Mayo (Día de la Patria en Argentina), firmada por más de 2.000 políticos, jueces, sindicalistas, artistas, periodistas e incluso algún empresario.

Bajo el título primero, La salud y la vida, después la deuda, la proclama afirma que Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el FMI y otros organismos (CAF), bajo el riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda”. Más de la mitad de los argentinos viven del cheque del Estado.

Pareciera que la viuda de Kirchner desea el caos en Argentina para lanzar la plataforma a favor de su hijo el diputado Máximo Kirchner a la presidencia. Ambos controlan el 100% de las mayorías legislativas (Senadores y Diputados).

Entonces, las preguntas son:

1 ¿Cómo puede aspirar el argentino Gustavo Béliz u otro a la Presidencia Ejecutiva del Banco CAF, con tal desorden financiero en su país?

2 ¿Cómo puede ser tan irresponsable el presidente A. Fernández en postular un candidato de su país, con el desastre financiero de “mala paga” en que se proyecta la Argentina?

3 ¿Cómo puede ser tan irresponsable la comunidad latinoamericana en aceptar candidatos provenientes de países que no pagan sus deudas, para que dirijan el banco más poderoso de la América Latina?

Moraleja: Ningún ciudadano proveniente de un país que no paga sus deudas, debe ser admitido a dirigir ningún foro internacional, cualquiera que sea su envergadura. Debemos ser consecuentes con nuestros principios y valores.