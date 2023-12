Justicia panameña está en cuidados intensivos

¿Cómo pretenden los panameño(a)s que se homologue un fallo de su Corte Suprema de Justicia si los antecedentes de esa CSJ y sus dependencias están en cuidados intensivos? Además de su credibilidad nacional e internacional. Con un ejecutivo que nombró a 6 de sus 9 miembros.

Y para culminar la fatalidad total del pueblo panameño, el país (el alma colectiva de la Nación) y el gobierno (el cuerpo donde se aloja esa alma colectiva según Hegel) sufren de un Cáncer terminal ambos. Aún más no pueden cohabitar por ahora. Están incohabitados.

Sólo la inversión extranjera puede sanar ese Cáncer terminal pero pareciera que los 4 millones de pacientes no quiere ese tratamiento, prefiriendo la muerte natural, con tal de erradicar la mina, que no es el origen de ese Cáncer. ¡Allahaukbar!

No como consuelo pero si como referencia, queremos advertir que el mundo entero está confundido, de la misma manera que el pueblo panameño. Es casi una tendencia internacional. Es lo que es absurdo hoy en todos lados.

Para muestra un botón:

Francia es nuestra primera referencia y ya todos ustedes lo saben. Es el país que nosotros conocemos mejor después de nosotros mismo y Panamá.

Allí hace algunos años se le montaron varios expedientes judiciales al ex presidente Nicolás Sarkozy y a su ex Primer Ministro Francois Fillon. Ambos personajes pertenecen a la derecha francesa. Al neo liberalismo y ambos combatieron el populismo nefasto de la izquierda y la extrema derecha populista y por ende indirectamente a esos fiscales y jueces.

¿Cómo los jueces venidos del gueto de los barrios populares a punta de becas políticas de la izquierda desde Francois Mitterrand (1981) hasta la fecha, llegaron a las poltronas de los juzgados, cortes, salas y alcobas de la justicia que dejó de ser ciega para convertirse en "voyeuristas" de la ley?

Esta pregunta aún no encuentra una respuesta consona.

En las redes sociales, porque a la prensa escrita no le gusta hablar de ello, se escucha diariamente que los personeros, ayudantes, alguaciles, escribanos, abogados, fiscales, jueces, magistrados, etc., abusan de su poder, de las formas, de los contenidos, de los documentos, de la inteligencia artificial, de los testigos, de los banqueros, de los legos y hasta de los políticos, para montar en forma fraudulenta y "fake" los expedientes judiciales, para los juicios amañados por magistrados proveniente del gueto en donde reina la injusticia y la sin razón cotidiana. Que en este siglo ha invadido la justicia de cada país del planeta.

Hace ya más de dos meses que advertimos en un artículo anterior, cuando un 28 de septiembre de este año, el Consejo Constitucional de Francia sentó jurisprudencia creando una onda de choque expansiva, sobre la forma y "procédures" en que los agentes múltiples de la justicia alimentan los expedientes judiciales a lo largo de sus instrucciones y otros ["procedimientos dudosos amalgamados con la Inteligencia Artificial"].

En su decisión, los miembros del Consejo Constitucional francés consideraron, "sin pronunciarse sobre el litigio de fondo en el origen de la QPC" [-Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad-] que la disposición impugnada desconoce "el derecho a un recurso judicial efectivo y los derechos de la defensa" y que, por lo tanto, debe "declararse contraria a la Constitución".

Los jueces constitucionales han acompañado su decisión con un plazo de un año. Por lo tanto, la disposición impugnada no se derogará hasta el 1 de octubre de 2024, para evitar “consecuencias manifiestamente excesivas”. Triquiñuelas políticas de alcobas entre políticos corruptos y corruptibles.

El ex Primer Ministro galo, a quien conocemos y sabemos de su integridad, creyendo que no había tenido derecho a un juicio justo, el como ex jefe de gobierno consideró que el procedimiento penal del que fue objeto había sido manchado por “graves irregularidades”. Algo así dicen que ocurrió en Panamá con el mentado caso de New Business, según algunos abogados.

En su juicio de apelación, en 2021 Fillon, había intentado anular la investigación levantando medios de nulidad. Igual que ocurre en Panamá.

Sin embargo, estos habían sido descartados debido al párrafo primero del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, una disposición en virtud de la cual las partes ya no pueden plantear nulidades (es decir, vicios de procedimiento) derivadas de elementos posteriores a la orden de remisión ante el tribunal correccional tras el cierre de una instrucción penal.

Para anular el procedimiento, François Fillon se basó en las declaraciones aplastantes de la ex patrona de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), Eliane Houlette, en junio de 2020, ante la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea Nacional sobre la independencia del poder judicial..

Es aquí donde los diputados de la Asamblea Nacional tienen la obligación de supervisar los entuertos de la justicia con seriedad. O al menos sus vicios en las formas en que montan los expedientes. Alguien debe auditorar a la Justicia en una República democrática legítima.

En ese momento, la señora Houlette había ulcerado el campamento de Fillon al mencionar la “enorme presión” que había sentido a principios de 2017, en plena campaña presidencial, debido a las “muchas solicitudes” sobre el caso de los trabajos ficticios de su superior jerárquica, la fiscal general de París, Catherine Champrenault.

¿Habrá ocurrido lo mismo en Panamá? Bueno a TRUMP si le ocurrió algo parecido en los EE.UU. donde se forman los fiscales locales.

BINGO: La política y la justicia van amarradas de la mano. La justicia es política porque la Domitila ciega es voyeurista y viciosa y nadie la controla.

En conclusión el expediente de vició de nulidad en los procedimientos que instruyeron el expediente del ex Primer Ministro francés es un ejemplo universal de lo corroído en que se encuentra la justicia universal.

Francia que es la primera República del mundo acusa deficiencia perniciosas en sus canales y plataformas de la justicia, imagínense ustedes que podrá estar ocurriendo en aquellos países a guetos muy pobres de donde salen los agente de la justicia, y sobre todo el estado estructural de la Justicia, que se asemeja a un rancho en donde la ley está en cuidado intensivos, sin electricidad (solo con guaricha) y sin agua potable: ¿Qué expedientes pulcros pueden salir de ese escenario pernicioso?

