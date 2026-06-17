La ciudad también educa

Las personas suelen pensar que la educación ocurre únicamente en las escuelas, en las universidades o dentro del hogar. Sin embargo, existe otra forma de educación que muchas veces pasa desapercibida:m y es aquella que recibimos todos los días a través de los espacios que habitamos.

Las ciudades transmiten mensajes constantemente. Un parque limpio invita a cuidarlo. Una acera en buen estado incentiva a utilizarla. Un espacio ordenado genera una sensación de respeto y pertenencia. Por el contrario, cuando el deterioro, el abandono o el desorden se convierten en algo habitual, las personas terminan adaptándose a esa realidad y normalizándola.

Por esa razón, los espacios públicos son mucho más que una simple infraestructura. Son herramientas que influyen directamente en la conducta ciudadana. La manera en que diseñamos, mantenemos y utilizamos nuestros entornos tiene un impacto profundo en la convivencia y en la cultura de una sociedad.

Cuando una ciudad ofrece áreas verdes cuidadas, espacios deportivos accesibles y lugares seguros para compartir en familia, no solo mejora la calidad de vida de sus habitantes. También promueve hábitos positivos, fortalece el sentido de comunidad y fomenta una relación más respetuosa con el entorno.

Pero esta responsabilidad no recae únicamente sobre las autoridades. Los ciudadanos también desempeñamos un papel fundamental. Cuidar los espacios públicos, respetar las normas de convivencia y contribuir al mantenimiento del entorno son acciones que ayudan a preservar aquello que beneficia a todos.

Las ciudades más admiradas del mundo no se distinguen únicamente por sus edificios o por el tamaño de sus inversiones. Se destacan porque existe una relación de respeto mutuo entre las instituciones, los espacios públicos y los ciudadanos que los utilizan.

Panamá ha realizado importantes esfuerzos para recuperar y desarrollar espacios que hoy forman parte de la vida diaria de miles de personas. El desafío ahora consiste en seguir fortaleciendo esa cultura de cuidado y corresponsabilidad que permite que estos lugares mantengan su valor con el paso del tiempo.

Porque al final, la ciudad no solo refleja quiénes somos como sociedad. También influye en quiénes podemos llegar a ser.