La esperanza del podre

No es pecado ser pobre, pero si es pecado el que nos empobrezcan. ¿Como debemos combatir este mal social? Los políticos de tiempo completo, quienes están al servicio de sus donantes, nos plagan de promesas, que eventualmente serán incumplidas. Lo anterior habrá sonado dramático, pero no por ello deja de ser nuestra realidad.

Para muestra un botón: recientemente el mundo fue objeto de una pandemia que además de quitar vidas, termino con el sustento de muchos. ¿Qué hicieron nuestras autoridades? Pregúntenles. Además de apadrinar los negociados de algunos de sus funcionarios, inventaron una modalidad de subsidio, que ahora sirve como herramienta para la compra y negociación de votos.

Reconocemos que la pobreza es una deficiencia que afecta por igual a nuestro sub-continente. Sin embargo, nuestra población, en comparación con los recursos nacionales, jamás podría justificar los índices de carencias que existen el país. Nos referimos a la bochornosa situación que viven esos miles de panameños, sin acceso a agua potable.

¿Señores aspirantes al solio presidencial para el periodo 2024-2029, cual es el plan para resolver esto? Exacto, no existe ningún plan, ya que solo están interesados, en ver como se aseguran el triunfo a través de alianzas, que sean lo suficientemente fuerte, para así poder contrarrestar la popularidad de aquel que les quita el sueño. "Debió quedarse tras las rejas, así sus adversarios tendrían menos por que preocuparse." Pero no fue así y por lo menos este caballero tiene una estrategia para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas y queda abierto a discusión.

En campaña, la mayoría de los políticos recorren el territorio nacional, escuchando a la membresía de sus partidos, aunque más tarde no hacen ni la mitad para lo que se comprometan. Pero debemos perdonarlos. Esto es lo mejor que saben hacer: mentir y lucrarse de la desgracia de sus semejantes. Hace cuanto vivimos bajo dos sistemas públicos, el de educación y de salud, ¿que dan vergüenza el solo mencionarlos? Una población enferma e ignorante, no tiene futuro y eso lo saben estos candidatos. Y no lo resolverán, ya que se les caería el libreto para las siguientes elecciones. Lo peor es cuando no continúan las iniciativas positivas de quienes los antecedieron, como lo es la señal de internet gratuita.

Los fondos para continuarla, probablemente se gastaron para fortalecer un Ministerio Publico perseguidor, al servicio de la venganza política. Exacto, este es el país en que vivimos y muchos son los que aplauden estas acciones. Me abstengo de defender posiciones, pero si levanto mi voz en contra de la manipulación de la justicia, para el beneficio de una elite inquisidora e hipócrita.

¿Existe entonces, esperanza para el pobre? Creo que sí. Ella está en manos de la clase pensante de este país, la que no se atreve por miedo. Señores, es tiempo de hacer lo propio y participar. Demanden de nuestras autoridades, una rendición de cuentas legitima y justa.

Que no sigan dilapidando nuestros recursos de la manera irresponsable que han hecho hasta ahora. Aquel que no declare sus bienes a partir de la toma de posesión del cargo, que sea puesto de patitas en la calle. Este ejercicio debe llevarse a cabo anualmente, a fin de no llevarnos una sorpresa desagradable al cabo de un quinquenio. La solución es nuestra. No elijan ni a incapaces, ni a corruptos comprobados. Mucho menos permitamos, que quienes no poseen cedula criolla, nos digan cómo se hacen las cosas, ya que estamos bastante grandecitos para eso. Actuemos pues, con la madurez que lo amerita. La democracia con hambre dista de ser democracia. Construyamos ese Panamá, en que la pobreza, no solo del bolsillo, sino también del alma y la mente, sean al fin erradicadas. En pocas palabras, amigo lector, devolvamos la esperanza al pobre y a todo aquel, que no lo quiere llegar a ser.

´¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!