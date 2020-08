La pobreza en las comarcas

Entre el 81% y el 99% de los niños y adolescentes que residen en las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, viven en pobreza, pues las comarcas son regiones de gran pobreza.



La comarca Guna Yala consiste en una franja estrecha de tierra de 373 km. de largo en la costa este del Caribe panameño, bordeando la provincia de Darién y Colombia. La economía en esta comarca se dedica principalmente a la agricultura, pesca, producción de artesanías, y el turismo.

En la comarca Emberá-Wounaan (Darién), las casas se construyen sobre pilotes y cerca de los ríos. Si un río se crece y se desborda, las casas están protegidas porque el río desbordado no puede dañar a esa casa ni a sus habitantes.

En cambio, las casas de los ngäbes-buglés no se construyen sobre pilotes sino en el propio suelo y lejos del río porque si el río se crece y se desborda, no podrá hacerle daño a la casa ni a sus habitantes.



Según un diario local se le escuchó decir a un niño pequeño de la comarca Ngäbe-Bugle: “No desayunamos porque no había comida. Me siento triste”. En esta comarca, la pobreza alcanza al 95.4% de los niños, niñas y adolescentes. Lo mismo pasa en la comarca Emberá-Wounaan.

Entre los problemas que se manifiestan con más fuerza y que afectan el pleno desarrollo de los pueblos originarios de Panamá, se encuentran el alto índice de pobreza, producto de la mala distribución de ingresos, la marginación y exclusión social; falta de oportunidades para la generación de ingresos y empleos, desigualdad de cobertura de los servicios básicos e infraestructura que resultan en índices alarmantes de desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo; precarias condiciones de viviendas, entre otras.

Se hace necesario que se constituya un patronato de nutrición, como aquel que se constituyó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en 1990 como ONG (Organización No Gubernamental), para reunir esfuerzos y recursos para eliminar el alto grado de desnutrición que se encuentra en las familias que viven en condiciones de pobreza, que no tienen acceso a suficientes alimentos, que viven poco sanos, sin facilidades como agua potable, servicios básicos y una buena calidad de enseñanza.



Es necesario que, mediante esta ONG, se ejecuten programas para brindar una solución permanente al problema de la obtención de alimentos, a través de proyectos de granjas de producción sostenible, con las cuales se les enseña a los pequeños productores de la tierra y obreros, técnicas adecuadas para que en sus propias manos esté la solución a sus problemas.

Exhortamos a grupos cívicos a que unan esfuerzos para hacer realidad esta ONG.

Educador.