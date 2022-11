La seguridad como punta de lanza del progreso

Inicio asegurándole a los fronterizos que siempre serán parte importante de mi vida, por lo que les felicito en su catorceavo aniversario. Todos somos afortunados de tener a nuestro Senafront, el cual está conformado por hombres y mujeres profesionales de diversos sectores de nuestra sociedad bajo una misma misión, la de proteger a nuestra gente, a nuestra tierra, sin importar la amenaza a la que toque enfrentarse, siempre poniendo a Dios y a la Patria por delante.

En mi etapa como Director General, recuerdo como en el accionar de ganar espacios fuimos aprendiendo, comprendiendo y conociendo que la gente es lo principal en este eje de avance o mejor dicho como punta de lanza del progreso del bienestar humano; se cambió el pensamiento de nuestros valientes hombres, los cuales llegado el momento al ver la amenaza preguntaban que hacer, ya que la orden de accionar no existía, ahora se hablaba de apoyo y de actuar; muchos para esa fecha se acercaron a los uniformados para preguntar qué estaban haciendo e incluso para exigir que dejáramos de “jugar a la guerra”, ya que no sabíamos con quien nos estábamos metiendo, a lo que respondíamos: “…de repente tienen razón en decir que no sabemos bien con quien nos metemos, pero lo que ustedes no saben es que tenemos clara nuestra misión como Policía de Fronteras y esa no mide adversario, esa cumple con la Ley al precio que sea, por lo que seguiremos avanzando y custodiando el Darien y a nuestra gente”.



Se lograr una fase de consolidación, en esta ya se expulsó la amenaza de nuestro Istmo y se ocuparon posiciones estratégicas en el cordón fronterizo, llegamos como diríamos al final del camino, sin saber que estábamos realmente al inicio de nuestra misión primordial y es que estábamos en la posición en la que comienza todo, la cual es defender nuestra frontera nunca antes defendida o custodiada al 100%, es decir, ya se podía uno referir con exactitud hasta donde delimitaba nuestro territorio nacional.



Viví experiencias policiales de todo tipo, desde secuestros, extorsión e interdicción, que me llevaron al verdadero nivel de un policía uniformado y es pensar en cómo se usa la fuerza; en una ocasión se disponían las autoridades locales a solicitarnos despejáramos la vía la cual se encontraba cerrada por manifestantes, a lo que mis muchachos me indicaron que se trataba de una protesta por lo dañada de la carretera hacia el Darien, que en el lugar se encontraba un Cacique y que el despeje se podría dar pero que éste acarrearía problemas con el resto de los puestos en los que convivíamos con nuestros pueblos indígenas, a esto pensé y recomendé al Ejecutivo que el motivo de la protesta era legítimo, en broma y en serio, les dije me daban ganas de unirme a ellos —los manifestantes—, ya que nuestros vehículos también pasaban por ahí y sufrían igual las consecuencias de una vía en muy mal estado, al final le sugerí que garantizaríamos que se diera una reunión y que nadie atentaría contra la paz y créanlo, así fue. Se habló con las personas y nos comprendieron, la reunión se dio y la carretera posteriormente se mejoró. ¿Como fue eso?: ¡Fácil!, eso se gana con el respeto y el respeto se gana velando por el bienestar de la gente.



Es sumamente regocijante vivir para lo que fuiste destinado y compartir con tus compañeros en uniforme, que al igual que uno dan el todo a sacrificio de nuestros seres queridos. En este duro pero digno trajín cultive muchísimas amistades, como es el caso con nuestros hermanos colombianos, con los que compartimos conocimientos y se sorprendían en las reuniones de coordinación binacional, al ver que también dominábamos el tema de las amenazas y cómo pudimos eliminarlas de la frontera haciendo cumplir la Ley. Se que no es bueno, pero en verdad inocentemente a nuestro favor, tal ves erradicamos un cultivo a un lado de la raya y tal vez ellos también, pero eso no lo sabremos ya que no hay un muro para inducirlo y sobraba la confianza, hermandad y compromiso por hacer las cosas bien de la mano con las fuerzas armadas y policiales de Colombia, a los que recuerdo con cariño y admiración, al igual para los costarricenses y estadounidenses, que siempre nos dieron una mano, respetando nuestras decisiones como país, por supuesto. Igual conocimos a su gente, a sus pueblos, ya que, por tratarse de pueblos transfronterizos, en muchos casos toco ayudarlos sin distinción de raza ni de frontera, eso éramos y en eso nos convertimos.



En tema de seguridad seriamos un referente, entendimos que a mayor seguridad menos capturas y eso a pesar de sonar extraño lo comprobé en las costas de Jaqué, donde en una oportunidad puse a un oficial que conocía del tema de drogas y le dejé trabajar, pasado unos meses a parte del gasto logístico de unidades en puestos costeros, no veía que presentara resultados en cuanto a capturas, por lo que en reunión el oficial explica cómo al reforzar la seguridad del sitio se logra que los narcotraficantes disminuyan las oportunidades de gestión en nuestro territorio nacional lo cual se traduce en una disminución de delitos en las comunidades del Darien, esta misma practica se podría hoy día aplicar a nivel nacional, solo haría falta definir si lo que queremos es mas capturas de droga en nuestras costas o control a través de una seguridad integral a lo interno del país. Los efectos del trabajo al realizar operaciones conjuntas en frontera con las demás instituciones de seguridad, provocaba que alertáramos a la Policía Nacional de que estuviera pendiente de robos a Bancos, vehículos blindados o lugares de recolección de dinero y esto es porque el crimen no se destruye, al igual que la materia tiende a mutar a formas mas controlables, como lo escucharon, cuando se golpea mucho al narcotráfico y se custodia nuestras fronteras, el negocio ilícito tiende a disminuir, por lo que los delincuentes quedan dedicándose a orquestar otras actividades ilícitas como las anterior descritas; en fin esto nos lleva a nuestra frontera occidental (Panamá - Costa Rica), en la que de igual forma se trabajó fuerte, dando esperanza a los ciudadanos que allí habitan con la implementación de esquemas de seguridad ciudadana y una lucha permanente contra el contrabando, tema del cual espero poder hablar en un futuro cercano ya que su realidad es otra, pero nuestra experiencia en el Darién y Guna Yala nos sirvió de mucho y eso fue el reconocer que el bienestar de las personas previene el delito dando el resultado de una paz social.



Todos crecimos como institución, fuimos reconocidos a nivel nacional por nuestro trabajo; recuerdo con tanto orgullo sentir el agradecimiento de nuestro pueblo en los desfiles patrios, tal ves algunas personas desviaron la causa de desfilar con grandes delegaciones y el tema era simple, todos querían participar y gozar de la sonrisa y gestos de agradecimientos de los panameños que entendieron que no queríamos ser un ejército, éramos una fuerza policial preparada para servir en condiciones difíciles a su pueblo, éramos un referente, ya no como en tiempos atrás que hablar de un uniformado en el Darién de inmediato se pensaba en que mal habría hecho para estar ahí, ahora un aspirante decía: ¿cómo hago para ser parte de ese equipo exitoso de trabajo policial llamado Senafront?; nuestro pueblo creció con nosotros y de igual manera se comenzó a ver como fincas pasaban a valorarse por encima del millón de dólares, como la producción de arroz y otros rubros eran tan competitivos como los de otras provincias, lo que antes no se veía, esto define la seguridad como punta de lanza del progreso.



Una recomendación en materia de seguridad fronteriza, seria aplicar en parte o en lo que amerite del como nuestros vecinos estadounidenses han sabido alinear las fortalezas de sus instituciones en una sola fuerza, después del lamentable acontecimiento mundial denominado 9-11 y unir nuestras agencias de seguridad aduaneras a las de seguridad nacional, tomando como premisa que el contrabando es la clave en parte del combate al delito de narcotráfico, ya que de esa actividad se crean las rutas de tráfico ilícito, este método es bien aprendido por el Estado de Israel, que en el afán de custodiar sus fronteras de sus tantas amenazas, no permite el ingreso fácil de sustancias ilegales a su población, pienso es el norte que les puedo recomendar y como siempre estaré a la orden y si puedo ayudar no dudare en hacerlo.

VEA TAMBIÉN: http://'Estado de salud del presidente Laurentino Cortizo es satisfactoria'



Agradecimiento: Agradezco a Dios ante todo, por la luz que dio a todos los gobernantes que me permitieron desarrollar mis funciones profesionales y a los que en algún momento de mi vida fueron mis superiores y subalternos, ya que siempre me permitieron cumplir la misión; a los que hoy en día manejan los destinos de la Patria, que le den la oportunidad a los estamentos de seguridad en hacer su trabajo y los apoyen, y confíen en su experticia para resolver en beneficio de toda nuestra ciudadanía, ellos son buenos en lo que hacen y lo más seguro tienen la preparación que en mi momento era mucho más difícil adquirir, al final no es decirles que hacer, sino más bien que harán, estamos ante muchos retos, pero estamos mas que preparados para salir adelante; a las instituciones que deben atender nuestra seguridad que así lo hagan y que las nuevas generaciones puedan heredar una policía fortalecida, en la que la carrera de investigación sea un hecho y no una improvisación, que se sepa que la investigación es un tema y que a pesar que con lo que tenemos respondemos, tenemos la capacidad para hacerlo bien y el tiempo es perfecto, Dios los guarde a todos. "Aquellos que no se arriesgan no sufrirán derrotas, sin embargo, nunca tendrán victorias”.

El autor de este artículo fue el primer Director General del Servicio Nacional de Fronteras - SENAFRONT, liderando ininterrumpidamente con tres Presidentes de la República, hasta su retiro luego de 30 años de servicio a la nación.