Nuevos fariseos

Fariseo: (definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua) hombre hipócrita. Hipócrita: el que tiene hipocresía.Hipocresía: fingimiento de cualidades o sentimientos, contrario a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

Desde hace varios años, y acentuado en exceso desde el inicio de la pandemia del COVID en el 2020, la moda para la gran masa de la humanidad ha sido el dar aparentemente señales externas de virtud, frente a sus semejantes a través de una hipocresía galopante.

Cualquiera que no comparta la esa actitud de hipocresía de hacer el "show" de ser supuestamente muy bueno con sus semejantes, a través de esas señales externas y actitudes políticamente correctas, es demonizado e insultado de la peor manera posible.

Si una persona no esta totalmente alineada con esa actitud políticamente correcta de la progresía, se le tilda de fundamentalista, de nazi o de fascista; cuando los que tienen esas actitudes totalitarias son los que por definición (fascista) insultan y niegan oportunidad de expresarse a cualquiera de opinión distinta a la propia, y automáticamente catalogan a los de opiniones contrarias, de incitación al odio o apologíadel delito.

Esto ha provocado reitero también que muchos políticos y supuestos analistas políticos, que les gusta que se les considere y perciba como moderados, se apresuren a abrazar las actitudes políticamente correctas y se apresuren aún mása censurar, criticar y vilipendiar como unas pandillas de perros rabiosos, a los que se pronuncian en contra de esta censura descarada.

Esta actitud es sumamente peligrosa, ya que al solo seguir las opiniones de los "políticamente correctos ", se pierde contacto con la realidad y el uso del sentido común, para reemplazarlos con los sentimientos de la masa y la actitud de pandilla, con una opinión única.

Lo que logra lo anterior, es una falsa sensación de tranquilidad y una supuesta superioridad, para los que sucumben al miedo, porque al seguir los dictados de la masa la persona con miedo, no se es criticado y si es elogiado entusiásticamente por los que la siguen esa "religión". Mas dañinos que los anteriores, son los sumos sacerdotes de esa pandilla, que son otros que desde los medios de comunicación y desde redes sociales, defienden los antivalores que defiende la progresía ej. socialistas, marxistas de closet, etc. Y Que buscan el paraíso perfecto socialista (que no existe).

Esto no es casualidad, el marxista no puede vivir en una sociedad pacífica, ordenada y tranquila, necesita con urgencia, el conflicto, porque su máxima aspiración es destruir el sistema capitalista y construir una sociedad supuestamente " más igualitaria ", pero lo que no dicen, es que para ellos la igualdad es el sufrimiento y en la miseria,para aquellos que no sean de su grupo o pandilla.

Recuerden: todo aquel que cree en la libertad de expresión , todo el que cree en la meritocracia, el que no se deja amedrentar por los "shows" y espectáculos ,en los que usan la emotividad extrema para obligar a la gente a cumplir sus caprichos, son enemigos para ellos, que deben ser destruidos ,de la manera que sea.

Como dijo Winston Churchill, el socialismo, es el marxismo light y son las mismas ideas marxistas, solo que han sido suavizadas y disimuladas nada más. El objetivo es el mismo, solo que su implementación es más lenta, por eso, el que le pongan el calificativo de democrático, es otra de las mentiras que ellos acostumbran a decir todos los días. Considero que lo adecuado y justo, es manifestar siempre la propia opinión, no importa si los radicales y fanáticos antes mencionados, lo tachan a uno falsamente de lo que se les ocurra, sea fascista nazi, fundamentalista, etc. porque ese es el precio que se paga por la libertad de expresión y el derecho a expresarse públicamente, como persona y ciudadano.

