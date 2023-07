Panamá: Tacita de oro resquebrajada

La corrupción, la escasez de agua, la falta de oportunidades, la malnutrición, la violencia en las calles y dentro del hogar, son problemas que no se resuelven con una promesa de campaña.

Estos son realidades que deben ser sometidas a un proceso serio de reingeniería a fin de identificar su raíz y extraerla, pero a su vez remplazarla con una solución de carácter, sino permanente, que por lo menos tenga una vigencia para cubrir a toda una generación.

Charles Dunst, en su obra "Defeating the Dictators: How Democracy can Prevail in the Age of Strongman", cuestiona el estado actual de las democracias frente a los sistemas autocráticos. De manera sutil describe como un llamado "buen gobierno", resuelve la calidad de vida de sus ciudadanos, al resolver sus necesidades básicas, léase sistemas de educación y salud eficientes, instituciones del Estado justas y funcionales y una economía sólida. Lo preocupante es cuando reconocemos que no importa como lleguen al poder quienes nos gobiernan, siempre y cuando, todos vivamos relativamente cómodos.

A menos de un año del día D, no hemos visto propuestas serias, ni viables. Y no las hay, ya que es lo último en la lista de prioridades dentro de la propuesta electoral que tenemos a la vista. El Gobierno de turno, con candidato propio, actúa como "aquí no ha pasado nada" y hace uso del mandato otorgado por el electorado y de los recursos a su disposición, para hacer campaña, sin importarles un comino.

A falta de propuestas sensatas, la actual administración, recoge el libreto gastado de la anterior y puso en escena una trama judicial con sabor a pan y circo. Dentro de circunstancias diferentes, con funcionarios responsables y sensatos, el proceso en cuestión habría sido declarado nulo por la abundancia de incongruencias e inconsistencias. Pero como lo que lo motiva es todo, menos hacer justicia, estamos permitiendo la creación de un precedente funesto.

Ojalá que quienes han estado pidiendo a gritos un fallo condenatorio, un día, ellos o alguien dentro de su entorno, no sufra igual suerte.

Lo que nos jugamos en el 2024 es mas que llevar a uno u otro grupo al poder. Podría ser la antesala para que surja una fuerza dentro de los confines mas inesperados, como resultado de la decepción y desesperación de un pueblo olvidado. Miembros organizados de la izquierda con apoyo de fuerzas extranjeras o de militares que hoy se disfrazan con uniforme de policía son el caldo de cultivo para un futuro golpe. Deseo preguntar a quienes hoy se sienten candidatos potenciales, si acaso aplicaron a una segunda ciudadanía que les permita dejar atrás a un país en ruinas y con la esperanza perdida.

Toda historia merece un final feliz. Ese final feliz para Panamá es que la clase política recapacita, dejando a un lado sus intereses, por lo menos una vez en su vida. Estamos a tiempo para juntos

buscar las soluciones a los problemas que nos aquejan. Todos debemos contribuir dentro del proceso de cambio. Recordemos todo aquello que nos une, asegurando un futuro próspero para las

actuales y subsiguientes generaciones. Esto nos lo debemos a nosotros mismos.

Salvemos el legado del pasado, construyendo una Patria sobre una base de equidad y justicia social. Convirtámonos en esa tacita de oro.

